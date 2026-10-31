Üç Hattı Bağlayacak: İstanbul'un Çok Beklenen Yeni Metro Hattı Açılıyor

M12 kodlu hatta 60'ıncı Yıl Parkı İstasyonu'ndan başlayan test sürüşü, sürücüsüz olarak gerçekleştirildi. Sürüşe Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sürüşün ardından Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar teknik bir sunum yaptı. Daha sonra Aslan ve Özel birer açıklama yaptı.