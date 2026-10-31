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Üç Hattı Bağlayacak: İstanbul'un Çok Beklenen Yeni Metro Hattı Açılıyor

Üç Hattı Bağlayacak: İstanbul'un Çok Beklenen Yeni Metro Hattı Açılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 22:24
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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı. Sürücüsüz vagonlarla hizmet verecek 11 istasyonlu hat, Marmaray ile iki ayrı metro hattına bağlanacak. Yeni hattın açılış tarihi 19 Aralık olarak açıklandı.

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Kaynak: DHA

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Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında yapılan test sürüşüne belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında yapılan test sürüşüne belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

M12 kodlu hatta 60'ıncı Yıl Parkı İstasyonu'ndan başlayan test sürüşü, sürücüsüz olarak gerçekleştirildi. Sürüşe Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sürüşün ardından Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar teknik bir sunum yaptı. Daha sonra Aslan ve Özel birer açıklama yaptı.

Toplam 11 istasyondan oluşan hatta sürücüsüz vagonlar çalışacak ve hat diğer raylı sistemlerle bağlantılı olacak.

Toplam 11 istasyondan oluşan hatta sürücüsüz vagonlar çalışacak ve hat diğer raylı sistemlerle bağlantılı olacak.

Hattın orta noktasını Ataşehir'deki Finans Merkezi oluşturacak. Raylar üzerinde otonom sisteme sahip sürücüsüz vagonlar çalışacak. Hat, Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy ve Kadıköy-Sabiha Gökçen hatlarıyla bağlantılı olacak.

M12 hattındaki istasyonlar şöyle sıralanıyor: 60. Yıl Parkı, Tütüncü Mehmet Efendi, Sahrayıcedit, Yeni Sahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarkı, SBÜ Hastanesi ve Kazım Karabekir.

Temeli 2017'de atılan hat 19 Aralık'ta açılacak, İBB yeni metro ve otobüs alımlarını sürdürüyor.

Temeli 2017'de atılan hat 19 Aralık'ta açılacak, İBB yeni metro ve otobüs alımlarını sürdürüyor.

Temeli 2017'de atılan Ümraniye-Göztepe metro hattının inşaatı, başlangıç aşamasında durdurulmuştu. İBB, 2019'da finansal sorunları çözerek çalışmalara yeniden başladı. Aslan, hattın 19 Aralık'ta açılacağını bildirdi.

Proje çalışmaları süren metro hatlarına da değinen Aslan, metro araçları satın aldıklarını ve bu araçların Türkiye'de yaptırılmaya devam edeceğini söyledi. Aslan ayrıca 2 bin otobüs alımına karar verildiğini, bunların 550'sinin ihalesinin yapıldığını ve 145 otobüsün teslim alındığını belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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