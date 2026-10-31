Üç Hattı Bağlayacak: İstanbul'un Çok Beklenen Yeni Metro Hattı Açılıyor
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Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında yapılan test sürüşüne belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Toplam 11 istasyondan oluşan hatta sürücüsüz vagonlar çalışacak ve hat diğer raylı sistemlerle bağlantılı olacak.
Temeli 2017'de atılan hat 19 Aralık'ta açılacak, İBB yeni metro ve otobüs alımlarını sürdürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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