Serdar Ali Çelikler Göztepe Yenilgisinin Ardından Aziz Yıldırım İçin "Tarih Olmuştur" Dedi

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendirirken oldukça sert konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

'Havlu attılar. Fenerbahçe için iyi bir şeydir havlu atması, Azizbahçe için iflastır.'

Sarı-lacivertli kulübün yeni bir yapılanmaya gitmesi için bu sürecin fırsat olabileceğini savunan Çelikler, Fenerbahçe'nin uzun zaman sonra gelecek sezon yeni bir başkan ve yeni bir yapılanmayla yola devam edebileceğini dile getirdi.