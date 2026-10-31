article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Serdar Ali Çelikler Göztepe Yenilgisinin Ardından Aziz Yıldırım İçin "Tarih Olmuştur" Dedi

Serdar Ali Çelikler Göztepe Yenilgisinin Ardından Aziz Yıldırım İçin "Tarih Olmuştur" Dedi

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 22:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 yenildi ve ligde 9 puan geride 5. sırada kaldı. Maçın ardından yorumcu Serdar Ali Çelikler, başkan Aziz Yıldırım ve kulübün geleceği hakkında sert açıklamalar yaptı. Çelikler'in sözlerine Onur Tuğrul ve Metin Tekin'in şampiyonluk değerlendirmeleri de eşlik etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Metin Tekin şampiyonluk şansını az buldu.

Metin Tekin şampiyonluk şansını az buldu.

Fenerbahçe'nin ligdeki konumunu değerlendiren Onur Tuğrul, sarı-lacivertli ekibin 10. hafta itibarıyla 9 puan geride ve 5. sırada bulunduğuna dikkat çekti. Metin Tekin ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Maalesef bunu söylemek zor  ama bundan sonra şampiyonluktaki şansı yok denecek kadar az.'

Çelikler Fenerbahçe için havlu atıldığını söyledi.

Çelikler Fenerbahçe için havlu atıldığını söyledi.

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendirirken oldukça sert konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

'Havlu attılar. Fenerbahçe için iyi bir şeydir havlu atması, Azizbahçe için iflastır.'

Sarı-lacivertli kulübün yeni bir yapılanmaya gitmesi için bu sürecin fırsat olabileceğini savunan Çelikler, Fenerbahçe'nin uzun zaman sonra gelecek sezon yeni bir başkan ve yeni bir yapılanmayla yola devam edebileceğini dile getirdi.

Çelikler Aziz Yıldırım için "tarih olmuştur" dedi.

Çelikler Aziz Yıldırım için "tarih olmuştur" dedi.

Çelikler, Aziz Yıldırım'ın kulüpteki etkisinin sona erdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

'Aziz Yıldırım bugünden itibaren silinmiştir. Aziz Yıldırım tarihe geçecek bir başkanken tarih olmuştur.'

Yıldırım'ın geçmişte Ali Koç ve Sadettin Saran'a yönelik tavrını da eleştiren Çelikler, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ali Koç'u aşağıladı, Sadettin Saran'ı aşağıladı, 'tek reis var o da benim' dedi. Fenerbahçe değil, Azizbahçe kaybetti. Kasım ayında havlu attık.'

Çelikler Aykut Kocaman için de konuştu.

Çelikler Aykut Kocaman için de konuştu.

Fenerbahçe'de olası teknik direktör yapılanmasına da değinen Çelikler, Aykut Kocaman'ın yeniden gündeme gelebileceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Bence Aykut Kocaman da gelecek. Gelince o da bitecek! Fenerbahçe temizleniyor, o gözle bakıyorum.'

Çelikler, kulüpte yeni bir dönemin başlaması gerektiğini savunarak şunları söyledi:

'Aziz Yıldırım'ın paltosundan çıkan hiç kimsenin Fenerbahçe'de işi olmayacak bu saatten sonra.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın