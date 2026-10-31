Serdar Ali Çelikler Göztepe Yenilgisinin Ardından Aziz Yıldırım İçin "Tarih Olmuştur" Dedi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye 2-1 yenildi ve ligde 9 puan geride 5. sırada kaldı. Maçın ardından yorumcu Serdar Ali Çelikler, başkan Aziz Yıldırım ve kulübün geleceği hakkında sert açıklamalar yaptı. Çelikler'in sözlerine Onur Tuğrul ve Metin Tekin'in şampiyonluk değerlendirmeleri de eşlik etti.
Metin Tekin şampiyonluk şansını az buldu.
Çelikler Fenerbahçe için havlu atıldığını söyledi.
Çelikler Aziz Yıldırım için "tarih olmuştur" dedi.
Çelikler Aykut Kocaman için de konuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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