Aziz Yıldırım'ın Araca Çarpmasının Ardından Araç Satıcıları İlan Başlıklarında Şov Yaptı

Listede Yıldırım'ın adı, satıcıların en çok başvurduğu anahtar kelimeye dönüştü. Bir satıcı 475 bin liralık Vectra'sını çarpılan aracın rengiyle aynı renkte olduğunu öne sürerek tanıttı, 340 bin liralık beyaz bir Renault'nun ilanında da yine çarpılan aracın rengi gerekçe gösterildi.

Mizah bununla da kalmadı. Fiyatı 32 bin liraya kadar inen bir araçta Yıldırım'ın sürttüğü arabayla hiçbir bağlantısı olmadığı vurgulandı. 730 bin liralık bir Rio, çarpmadan kıl payı kurtulduğu için ilana çıkarıldı. 1 milyon 430 bin liralık bir Mercedes ise çarpılan aracın önünde durduğu, yani hasardan etkilenmediği belirtilerek satışa sunuldu. 63 bin liralık bir başka araç da olayla aynı dünyada olduğunu söyleyerek alıcı bekledi.