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Aziz Yıldırım'ın Araca Çarpmasının Ardından Araç Satıcıları İlan Başlıklarında Şov Yaptı

Aziz Yıldırım'ın Araca Çarpmasının Ardından Araç Satıcıları İlan Başlıklarında Şov Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 16:16
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 27 Ekim akşamı İsmail Kartal'ın istifasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. Hasar sınırlı kalsa da olay, kamera görüntüleriyle kısa sürede sosyal medyaya yayıldı ve vatandaşlar kazadan mizah çıkarmakta gecikmedi. Olay, Fenerbahçe'de Kartal ile yolların ayrıldığı günün gündemini başka bir kulvara taşıdı. Araç satıcıları Yıldırım'ın adını ilan başlıklarına taşıyarak kendi araçlarını bu olay üzerinden pazarlamaya başladı. Çarpılan aracın rengi, sürtmeden kıl payı kurtulan araç ya da çarpılan aracın önünde duran araç gibi ifadeler taşıyan ilanlar, 32 bin liradan 1 milyon 430 bin liraya uzanan geniş bir fiyat aralığında ilan sitesine düştü.

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Aziz Yıldırım'ın çarptığı aracın rengindeki Vectra 475 bin liradan ilana çıktı

Aziz Yıldırım'ın çarptığı aracın rengindeki Vectra 475 bin liradan ilana çıktı

Listede Yıldırım'ın adı, satıcıların en çok başvurduğu anahtar kelimeye dönüştü. Bir satıcı 475 bin liralık Vectra'sını çarpılan aracın rengiyle aynı renkte olduğunu öne sürerek tanıttı, 340 bin liralık beyaz bir Renault'nun ilanında da yine çarpılan aracın rengi gerekçe gösterildi.

Mizah bununla da kalmadı. Fiyatı 32 bin liraya kadar inen bir araçta Yıldırım'ın sürttüğü arabayla hiçbir bağlantısı olmadığı vurgulandı. 730 bin liralık bir Rio, çarpmadan kıl payı kurtulduğu için ilana çıkarıldı. 1 milyon 430 bin liralık bir Mercedes ise çarpılan aracın önünde durduğu, yani hasardan etkilenmediği belirtilerek satışa sunuldu. 63 bin liralık bir başka araç da olayla aynı dünyada olduğunu söyleyerek alıcı bekledi.

Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasının ardından tesisten ayrılırken park halindeki araca çarptı

Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasının ardından tesisten ayrılırken park halindeki araca çarptı

Olay 27 Ekim akşamı yaşandı. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından yapılan toplantıda teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi. Toplantı sonrasında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden kendi aracıyla çıkan Başkan Aziz Yıldırım, çıkışta yol kenarında park halindeki bir araca çarptı.

Çarpma anı kameralara yansıdı. Yıldırım'ın aracı kısa süre durduktan sonra yoluna devam etti. Yıldırım'ın kazayı yetkililere bildirdiği ve zararı karşılayacağını söylediği aktarıldı. Çarpılan aracın sahibi 27 yaşında bir genç olarak duyuruldu. Olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve araç ilanlarına kadar uzanan espri dalgasının başlangıç noktası oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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