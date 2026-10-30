Aziz Yıldırım'ın Araca Çarpmasının Ardından Araç Satıcıları İlan Başlıklarında Şov Yaptı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 27 Ekim akşamı İsmail Kartal'ın istifasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. Hasar sınırlı kalsa da olay, kamera görüntüleriyle kısa sürede sosyal medyaya yayıldı ve vatandaşlar kazadan mizah çıkarmakta gecikmedi. Olay, Fenerbahçe'de Kartal ile yolların ayrıldığı günün gündemini başka bir kulvara taşıdı. Araç satıcıları Yıldırım'ın adını ilan başlıklarına taşıyarak kendi araçlarını bu olay üzerinden pazarlamaya başladı. Çarpılan aracın rengi, sürtmeden kıl payı kurtulan araç ya da çarpılan aracın önünde duran araç gibi ifadeler taşıyan ilanlar, 32 bin liradan 1 milyon 430 bin liraya uzanan geniş bir fiyat aralığında ilan sitesine düştü.
Aziz Yıldırım'ın çarptığı aracın rengindeki Vectra 475 bin liradan ilana çıktı
Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasının ardından tesisten ayrılırken park halindeki araca çarptı
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