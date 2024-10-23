Manavın Açık Bıraktığı Tezgahtaki Ürünleri İnekler Yedi: Yoldan Geçen Vatandaş Megafonla Manava Seslendi

Manavın açık bıraktığı seyyar tezgahın içerisindeki ürünleri inekler yedi. Olayı fark eden bir vatandaş, manavın aracındaki megafonu kullanarak manava seslendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seyyar tezgahının brandasını açık bırakan manavın ürünlerini inekler yedi. Olayı gören bir vatandaş araçtaki megafonu kullanarak manava seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları kayda alan vatandaşın kızı, yaşanan olay sırasında kahkahalarına hakim olamadı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın