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Manavın Açık Bıraktığı Tezgahtaki Ürünleri İnekler Yedi: Yoldan Geçen Vatandaş Megafonla Manava Seslendi

Manavın Açık Bıraktığı Tezgahtaki Ürünleri İnekler Yedi: Yoldan Geçen Vatandaş Megafonla Manava Seslendi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 14:16

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Manavın açık bıraktığı seyyar tezgahın içerisindeki ürünleri inekler yedi. Olayı fark eden bir vatandaş, manavın aracındaki megafonu kullanarak manava seslendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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Seyyar tezgahının brandasını açık bırakan manavın ürünlerini inekler yedi. Olayı gören bir vatandaş araçtaki megafonu kullanarak manava seslendi.

Seyyar tezgahının brandasını açık bırakan manavın ürünlerini inekler yedi. Olayı gören bir vatandaş araçtaki megafonu kullanarak manava seslendi.

O anları kayda alan vatandaşın kızı, yaşanan olay sırasında kahkahalarına hakim olamadı.

O anları kayda alan vatandaşın kızı, yaşanan olay sırasında kahkahalarına hakim olamadı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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