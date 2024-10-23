Bir Anda Arkasında Efekt Belirdi! Kask Takan Genç, TikTok'un Azizliğine Uğradı

Odasında maske ve kask denemesi yapan genç, bir anda arkasında beliren efekti görünce büyük korku yaşadı. Arkasında son dönemlerin tartışmalı ismi Diddy'nin belirdiğini gören genç, efekte yumruk salladı.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'siperflac' adıyla paylaşım yapan genç, bir anda arkasında beliren TikTok efektiyle neye uğradığını şaşırdı.
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Son dönemlerin tartışmalı ismi Diddy'i arkasında gören genç büyük korku yaşayarak efekte yumruk salladı.
Gencin görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu. İşte o anlar; 🎥 👇
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