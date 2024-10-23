Bu da Başka Türlü Sürücüsüz Otomobil: Manuel Arabayı Klavyeyle Kullandı

Pakistan'da kurduğu sistemle otomobili arka koltuktan klavyeyle kontrol eden genç, trafikte kaydedilen görüntüsünü paylaştı. Aracını yön tuşlarıyla kontrol eden gencin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Pakistanlı genç, arabasına kurduğu sistemle otomobilini arka koltuktan klavyeyle yönetti.
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Aracın trafikte seyir halindeki görüntülerini paylaşan gencin yön tuşlarıyla aracını yönetirken yoldaki insanlara korna çaldığı görüldü.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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