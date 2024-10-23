Görüş Bildir
Haberler
Video
Bu da Başka Türlü Sürücüsüz Otomobil: Manuel Arabayı Klavyeyle Kullandı

Bu da Başka Türlü Sürücüsüz Otomobil: Manuel Arabayı Klavyeyle Kullandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 11:48

İçerik Devam Ediyor

Pakistan'da kurduğu sistemle otomobili arka koltuktan klavyeyle kontrol eden genç, trafikte kaydedilen görüntüsünü paylaştı. Aracını yön tuşlarıyla kontrol eden gencin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pakistanlı genç, arabasına kurduğu sistemle otomobilini arka koltuktan klavyeyle yönetti.

Pakistanlı genç, arabasına kurduğu sistemle otomobilini arka koltuktan klavyeyle yönetti.

Aracın trafikte seyir halindeki görüntülerini paylaşan gencin yön tuşlarıyla aracını yönetirken yoldaki insanlara korna çaldığı görüldü.

Aracın trafikte seyir halindeki görüntülerini paylaşan gencin yön tuşlarıyla aracını yönetirken yoldaki insanlara korna çaldığı görüldü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın