Malatya'da Bir Garip Bina Yıkma Etkinliği! Yüksek Sesle Müzik Açıldı, İş Makinesiyle Yere Vuruldu

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6 Şubat depremleri sonrası hasar gören Malatya'da rezerv alan ilan edilen bölgedeki binaların yıkımı esnasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yıkım için bir kepçenin yere vurarak sarsıntı oluşturduğu görülürken, bir kişinin binaya taş attığı, bir diğer kişinin ise içerisinde ses sistemi bulunan otomobiliyle yüksek seste müzik açtığı görüldü. Bir süre sonra binaların tamamen yıkıldığı anlar kameralara yansıdı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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6 Şubat depremleri sonrası Malatya'da rezerv alan ilan edilen bölgede hasar alan binaların yıkımı için çalışmalar sürerken, bir yıkım ekibinin vatandaşlarla birlikte binaları yıktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Görüntülerde bir kişinin ses sistemi bulunan aracı içerisinde yüksek sesle müzik açtığı görülürken, bir diğer kişinin de binalara taş attığı anlar yer aldı. Kepçenin de yere vurarak sarsıntı yaratmasıyla bina çöktü.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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