Sokakta 'Halilişko' Testi: Doğacak Kardeşi Adına Lokma Döktürdüler

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Bir grup genç, sosyal medya ünlüsü 'Halilişko' isimli çocuğun adına sokakta test yapıp, doğacak kardeşi adına lokma döktürdü. TikTok'ta ailesiyle birlikte video çeken Halilişko'yla ilgili soruları yanıtlayan vatandaşlar, 'Litaratürümüze 'Mileh' kelimesini kattığı için teşekkür ederiz' dedi. Geçlerin lokma dağıtma görüntüleri izleyenleri gülümsetti.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta annesinin çektiği videolarla kısa sürede ünlenen 'Halilişko' isimli çocuğun doğacak kardeşi adına lokma döktürüldü.
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Lokma dağıtırken bir yandan da vatandaşlara 'Halilişko' ile ilgili sorular soran gençlerin eğlenceli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İşte o görüntüler; 👇
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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