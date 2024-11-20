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Dünya Havacılık Tarihinde İlk: Bayraktar TB3 Gemiden İniş Kalkış Yapmayı Başardı

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Dünya Havacılık Tarihinde İlk: Bayraktar TB3 Gemiden İniş Kalkış Yapmayı Başardı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 12:37

Dünya havacılık tarihinde bir ilk, ülkemizde gerçekleşti. İnsansız hava aracımız Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemi TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapmayı başardı. Uçuş testi, başarıyla gerçekleştirildi. Test uçuşunun ardından, amiral gemimiz TCG Anadolu uçak gemisi olma özelliğine kavuştu. Kameraya kaydedilen o anlar, sosyal medyada binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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İnsansız hava aracımız Bayraktar TB3, ilk uçuş testini 27 Ekim 2023'te gerçekleştirmişti.

İnsansız hava aracımız Bayraktar TB3, ilk uçuş testini 27 Ekim 2023'te gerçekleştirmişti.

Bir yıl boyunca hızla geliştirilmeye devam eden Bayraktar TB3,  dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atmayı da başardı. 

Bayraktar TB3, kısa pistli gemiden kalkış ve iniş testini başarıyla tamamladı.

TCG Anadolu gibi kısa pistli bir gemiden iniş kalkışı başarıyla tamamlayan TB3, bunu yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu.

TCG Anadolu gibi kısa pistli bir gemiden iniş kalkışı başarıyla tamamlayan TB3, bunu yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu.

Bu denem uçuşunun ardından, Türk Donanması’nın amiral gemisi TCG Anadolu uçak gemisi olma özelliğine kavuştu.

İşte o anlar;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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