Dünya Havacılık Tarihinde İlk: Bayraktar TB3 Gemiden İniş Kalkış Yapmayı Başardı
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Dünya Havacılık Tarihinde İlk: Bayraktar TB3 Gemiden İniş Kalkış Yapmayı Başardı
Dünya havacılık tarihinde bir ilk, ülkemizde gerçekleşti. İnsansız hava aracımız Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemi TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapmayı başardı. Uçuş testi, başarıyla gerçekleştirildi. Test uçuşunun ardından, amiral gemimiz TCG Anadolu uçak gemisi olma özelliğine kavuştu. Kameraya kaydedilen o anlar, sosyal medyada binlerce paylaşım ve beğeni aldı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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İnsansız hava aracımız Bayraktar TB3, ilk uçuş testini 27 Ekim 2023'te gerçekleştirmişti.
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TCG Anadolu gibi kısa pistli bir gemiden iniş kalkışı başarıyla tamamlayan TB3, bunu yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu.
İşte o anlar;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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