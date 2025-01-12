Maç İzlerken Küfür Eden Eşi İçin Dahice Bir Çözüm Üreten Kadın 'Küfür Kumbarası' Yaptı

Maç izlerken yaşanan gerginlik ve sinir, özellikle erkeklerde bazen küfürlü tepkilere yol açabiliyor. Bu durumdan rahatsız olan bir kadın, eşinin küfür alışkanlığına karşı sıra dışı bir yöntem geliştirdi ve o anları kameraya alarak takipçileriyle paylaştı. @aybuneguzel isimli sosyal medya kullanıcısının videosu, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.