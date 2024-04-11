M.Ö 2.500'den Günümüze Kadar Yaşanan Belgelenmiş Tüm Savaşlar Harita Üzerinde Gösterildi

Dünya tarihi savaşlarla dolu. İnsanlık tarihindeki dönüm noktalarının çoğu, büyük çaplı çatışmalar ve savaşlarla belirlenmiştir. Bu durum, tarih boyunca birçok toplumun, kültürün ve medeniyetin şekillenmesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.