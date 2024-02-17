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Londra'da Yaşayan Elif'in Marketten Çilek ve Çikolata Alan Kadın ile İlgili Kurduğu Hayalleri Tepki Çekti

Londra'da Yaşayan Elif'in Marketten Çilek ve Çikolata Alan Kadın ile İlgili Kurduğu Hayalleri Tepki Çekti

Tiktok Londra
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 21:39

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'@eliflondrada2' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, İngiltere'de bir markette yaşadığı olayı anlattığı anlar ile tepki çekti.

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14 Şubat Sevgililer Günü'nden bir gün önce markete giden Elif, markette alışveriş yapan 45-50 yaşlarındaki bir kadının çikolata ve çilek satın aldığını fark etti. Ardından ise hayal dünyasının sınırlarını zorladı...

14 Şubat Sevgililer Günü'nden bir gün önce markete giden Elif, markette alışveriş yapan 45-50 yaşlarındaki bir kadının çikolata ve çilek satın aldığını fark etti. Ardından ise hayal dünyasının sınırlarını zorladı...

Elif daha önce de Londra'daki Tinder deneyimi ve bindiği uçakta hoşlandığı İtalyan host paylaşımlarıyla gündem olmuştu: 👇

Çilek ve çikolata satın alan kadın ile ilgili hayal dünyasının sınırlarını zorlayan Elif o anlarda, 'Düşünmeden edemedim acaba partneriyle birbirine çilek yedirmeli falan bir hayatları mı var? Yoksa sadece hoş bir jest mi yapıyor? Yoksa Sevgililer Günü ben tek başıma da kutlarım dedi, onu mu kutlayacak kedisiyle' dedi.

Çilek ve çikolata satın alan kadın ile ilgili hayal dünyasının sınırlarını zorlayan Elif o anlarda, 'Düşünmeden edemedim acaba partneriyle birbirine çilek yedirmeli falan bir hayatları mı var? Yoksa sadece hoş bir jest mi yapıyor? Yoksa Sevgililer Günü ben tek başıma da kutlarım dedi, onu mu kutlayacak kedisiyle' dedi.

İşte o video: 👇

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