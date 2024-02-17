Londra'da Yaşayan Elif'in Marketten Çilek ve Çikolata Alan Kadın ile İlgili Kurduğu Hayalleri Tepki Çekti

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14 Şubat Sevgililer Günü'nden bir gün önce markete giden Elif, markette alışveriş yapan 45-50 yaşlarındaki bir kadının çikolata ve çilek satın aldığını fark etti. Ardından ise hayal dünyasının sınırlarını zorladı...
Çilek ve çikolata satın alan kadın ile ilgili hayal dünyasının sınırlarını zorlayan Elif o anlarda, 'Düşünmeden edemedim acaba partneriyle birbirine çilek yedirmeli falan bir hayatları mı var? Yoksa sadece hoş bir jest mi yapıyor? Yoksa Sevgililer Günü ben tek başıma da kutlarım dedi, onu mu kutlayacak kedisiyle' dedi.
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