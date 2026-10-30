article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ne Beton Ne Tuğla: Binaları Bu Yiyecekle İnşa Edecekler

Ne Beton Ne Tuğla: Binaları Bu Yiyecekle İnşa Edecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 17:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Meksika merkezli bir tasarım stüdyosu, mısır atıklarını kullanarak betona alternatif olabilecek bir yapı malzemesi geliştirdi. Corncretl adı verilen malzeme, robot kolla katman katman basılarak duvara dönüşüyor. 

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Malzemenin ana bileşeni mısır işlenirken ortaya çıkan atık su.

Malzemenin ana bileşeni mısır işlenirken ortaya çıkan atık su.

Malzemeyi, Dinorah Schulte'nin 2022'de kurduğu Manufactura stüdyosu geliştirdi. Corncretl adı, İngilizcede mısır (corn) ve beton (concrete) kelimelerinin birleşiminden geliyor.

Karışımın temelinde nejayote var. Bu, mısırın ıslatılıp pişirildiği ve Orta Amerika'da binlerce yıldır kullanılan nikstamalizasyon işleminden geriye kalan, kalsiyumca zengin bir atık. Nejayote, kurutulmuş mısır kabukları ve saplarıyla, doğal kireçten oluşan bir bağlayıcı ve agregalarla karıştırılıyor.

Duvarlar kalıp kullanılmadan robot kolla katman katman basılıyor.

Duvarlar kalıp kullanılmadan robot kolla katman katman basılıyor.

Mısır kalıntıları önce kurutulup öğütülüyor, ardından kireç bağlayıcıyla karıştırılıyor. Karışım bir robot kol ve sürekli besleme sistemiyle katman katman dökülüyor. Kalıba ihtiyaç kalmadığı için inşaat atığı yüzde 90 azalıyor.

Kireç bazlı malzeme, enerji harcayan bir kürleme süreci gerektiren betondan farklı olarak oda sıcaklığında birkaç gün içinde sertleşiyor. İlk prototip İtalya'da basıldı.

Stüdyoya göre karbon salımı yüzde 70'e kadar düşüyor.

Stüdyoya göre karbon salımı yüzde 70'e kadar düşüyor.

Manufactura, kireç bazlı yapısı ve düşük sıcaklıkta sertleşmesi sayesinde malzemenin Portland çimentosuna kıyasla karbon salımını yüzde 70'e kadar azalttığını söylüyor. Malzeme kendini kısmen onarabiliyor da. Küçük çatlaklara nem girdiğinde, tepkimeye girmemiş kireç parçacıkları yeniden kristalleşip boşluğu kısmen kapatıyor.

Ekip, 80 santimetre yüksekliğe kadar modüler duvar prototipleri bastı ve İtalya'daki Shamballa açık hava laboratuvarında tam ölçekli testler yaptı. Corncretl şimdilik bir araştırma prototipi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın