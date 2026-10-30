Ne Beton Ne Tuğla: Binaları Bu Yiyecekle İnşa Edecekler
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Malzemenin ana bileşeni mısır işlenirken ortaya çıkan atık su.
Duvarlar kalıp kullanılmadan robot kolla katman katman basılıyor.
Stüdyoya göre karbon salımı yüzde 70'e kadar düşüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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