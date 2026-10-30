EPDK Elektrik Destek Sınırını Belirledi, 6,5 Milyon Abone Etkilenecek: 820 TL Üzerine Destek Kalkıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bugün yaptığı Kurul toplantısında 2027 yılı için konut abonelerine uygulanacak yıllık elektrik tüketim limitini belirledi. Limiti aşan aboneler ulusal tarifenin dışına çıkarılacak ve elektriği gerçek maliyet üzerinden alacak. Tarım, sanayi, kamu ve özel hizmetler ile aydınlatma abone gruplarında limitler olduğu gibi kalıyor.
Aylık 250 kilovatsaat sınırı belirlendi.
Yaklaşık 6,5 milyon abone sınırın üstünde kalıyor.
Camiler, gaziler ve yaşam destek cihazı kullananlar kapsam dışında.
Ulusal tarifede değişiklik yapılmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın