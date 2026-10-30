EPDK Elektrik Destek Sınırını Belirledi, 6,5 Milyon Abone Etkilenecek: 820 TL Üzerine Destek Kalkıyor

Güncel verilere göre Türkiye'de yaklaşık 44,2 milyon konut aboneliği bulunuyor. Yeni limitle yüksek tüketimli gruba geçecek yaklaşık 6,5 milyon abone, tüm konut abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'sini oluşturuyor. EPDK, önceki yıllardaki uygulamayı da hatırlatarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Hatırlanacağı üzere 2018 yılından bu yana her yıl için abone grupları bazında son kaynak limitleri belirlenmiştir. 2018-2024 yıllarını içeren dönemde mesken abone grubu için belirlenen yüksek limitler sonucunda tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicileri olarak kalmaya devam etmiş ve mesken tüketicilerine ulusal tarife uygulanmıştır. Mesken abone grubuna yönelik son kaynak limiti 2025 yılı için 5.000 kWh/yıl, 2026 yılı için 4.000 kWh/yıl olarak belirlenirken bu limiti aşan mesken aboneleri yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil edilmiştir.'