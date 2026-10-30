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EPDK Elektrik Destek Sınırını Belirledi, 6,5 Milyon Abone Etkilenecek: 820 TL Üzerine Destek Kalkıyor

EPDK Elektrik Destek Sınırını Belirledi, 6,5 Milyon Abone Etkilenecek: 820 TL Üzerine Destek Kalkıyor

Elektrik
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 17:24
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bugün yaptığı Kurul toplantısında 2027 yılı için konut abonelerine uygulanacak yıllık elektrik tüketim limitini belirledi. Limiti aşan aboneler ulusal tarifenin dışına çıkarılacak ve elektriği gerçek maliyet üzerinden alacak. Tarım, sanayi, kamu ve özel hizmetler ile aydınlatma abone gruplarında limitler olduğu gibi kalıyor.

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Aylık 250 kilovatsaat sınırı belirlendi.

Aylık 250 kilovatsaat sınırı belirlendi.

EPDK'nın duyurduğu sınıra göre aylık ortalama elektrik tüketimi 250 kilovatsaati aşan konut aboneleri devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu tüketim, elektrik faturasında yaklaşık 820 TL ve üzerindeki tutarlara karşılık geliyor. Kurulun bugün aldığı kararla 2027 yılı için yıllık limit 3.000 kilovatsaat olarak belirlendi ve limit 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak. Yıllık sınırı aşan abone, devlet desteğinin verildiği ulusal tarifeden çıkarılıp yüksek tüketimli tüketici grubuna alınacak.

Yaklaşık 6,5 milyon abone sınırın üstünde kalıyor.

Yaklaşık 6,5 milyon abone sınırın üstünde kalıyor.

Güncel verilere göre Türkiye'de yaklaşık 44,2 milyon konut aboneliği bulunuyor. Yeni limitle yüksek tüketimli gruba geçecek yaklaşık 6,5 milyon abone, tüm konut abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'sini oluşturuyor. EPDK, önceki yıllardaki uygulamayı da hatırlatarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Hatırlanacağı üzere 2018 yılından bu yana her yıl için abone grupları bazında son kaynak limitleri belirlenmiştir. 2018-2024 yıllarını içeren dönemde mesken abone grubu için belirlenen yüksek limitler sonucunda tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicileri olarak kalmaya devam etmiş ve mesken tüketicilerine ulusal tarife uygulanmıştır. Mesken abone grubuna yönelik son kaynak limiti 2025 yılı için 5.000 kWh/yıl, 2026 yılı için 4.000 kWh/yıl olarak belirlenirken bu limiti aşan mesken aboneleri yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil edilmiştir.'

Camiler, gaziler ve yaşam destek cihazı kullananlar kapsam dışında.

Camiler, gaziler ve yaşam destek cihazı kullananlar kapsam dışında.

Düzenlemeden etkilenmeyecek gruplar da belirlendi. Tarımsal faaliyetlerde son kaynak limiti değiştirilmediği için tarımla uğraşan hiçbir tüketici karardan etkilenmeyecek. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone gruplarında 15.000 kilovatsaatlik limit de olduğu gibi kalıyor. Konut grubunda yer alan camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler kapsam dışında tutulurken şehit aileleri ile muharip ve malul gaziler de düzenlemenin dışında. Köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri ve elektrikle çalışan diyaliz ünitesi, solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler de aynı listede bulunuyor.

Ulusal tarifede değişiklik yapılmadı.

Ulusal tarifede değişiklik yapılmadı.

Alınan kararla ulusal tarifede herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Amaç, son kaynak limitini aşan konut tüketicilerini ve limiti aşan sanayi, kamu ve özel hizmetler ile aydınlatma abonelerini desteklenen gruptan çıkararak elektriği gerçek maliyetler üzerinden almalarını sağlamak. Limitin aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren, ikili anlaşma yapmamış tüketicilere yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanan tarife uygulanmaya başlanacak. Limitin 2027 içinde ya da bir önceki takvim yılı olan 2026'da aşılması da bu uygulamayı başlatacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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