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'Kuryelerin Mikrobu Rezidanstaki İnsanlara Bulaşmasın Diye' Kuryelere Özel Asansör: '8. Sınıf İnsan Muamelesi'

'Kuryelerin Mikrobu Rezidanstaki İnsanlara Bulaşmasın Diye' Kuryelere Özel Asansör: '8. Sınıf İnsan Muamelesi'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 10:16

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Bir kurye, sipariş için gittiği binada kuryelerin normal asansörü kullanmamaları için koyulan 'kuryelere özel asansörü' paylaştı.

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O kurye çektiği videoda, 'Kuryeler için asansör yapmışlar, asansöre de hava temizleyici koymuşlar, kuryelerin mikrobu rezidanstaki insanlara bulaşmasın diye, böcek gibi dolaşıyoruz' dedi.

O kurye çektiği videoda, 'Kuryeler için asansör yapmışlar, asansöre de hava temizleyici koymuşlar, kuryelerin mikrobu rezidanstaki insanlara bulaşmasın diye, böcek gibi dolaşıyoruz' dedi.

O kurye sözlerinin devamında ise, 'Bu asansör yavaş gidiyor, insanların bindiği diğer asansör daha hızlı gidiyor bildiğin sekizinci sınıf insan muamelesi' dedi.

O kurye sözlerinin devamında ise, 'Bu asansör yavaş gidiyor, insanların bindiği diğer asansör daha hızlı gidiyor bildiğin sekizinci sınıf insan muamelesi' dedi.

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