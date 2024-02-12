'Kuryelerin Mikrobu Rezidanstaki İnsanlara Bulaşmasın Diye' Kuryelere Özel Asansör: '8. Sınıf İnsan Muamelesi'

Bir kurye, sipariş için gittiği binada kuryelerin normal asansörü kullanmamaları için koyulan 'kuryelere özel asansörü' paylaştı.
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O kurye çektiği videoda, 'Kuryeler için asansör yapmışlar, asansöre de hava temizleyici koymuşlar, kuryelerin mikrobu rezidanstaki insanlara bulaşmasın diye, böcek gibi dolaşıyoruz' dedi.
O kurye sözlerinin devamında ise, 'Bu asansör yavaş gidiyor, insanların bindiği diğer asansör daha hızlı gidiyor bildiğin sekizinci sınıf insan muamelesi' dedi.
İşte gündem olan o video: 👇
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