Kurban Eti Olarak Kendisine Ayak ve Kemik Gönderilen Adamın İsyanı, 'Bu Nasıl Vicdan?' Dedirtti!

Bir adam, kendisine gönderilen kurban etine isyan etti. Etten ziyade daha çok kemik bulunan torbayı ise büyük bir öfkeyle paylaştı.
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Bir adam, kendisine gönderilen kurban etine isyan etti. Etten ziyade daha çok kemik bulunan torbayı ise büyük bir öfkeyle paylaştı.
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'Allah sizin kurbanınızı kabul eder mi?' diyerek isyan eden kişiye de birbirinden farklı yorum geldi.
İsterseniz önce o videoyu beraber izleyelim👇
Şimdi de bu duruma kim neler demiş, beraber bakalım👇
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