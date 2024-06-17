Erkek Arkadaşı Spora Gitmesini İstemediği İçin Ayrılma Noktasına Geldiklerini Söyleyen Kadın
Erkek Arkadaşı Spora Gitmesini İstemediği İçin Ayrılma Noktasına Geldiklerini Söyleyen Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkek arkadaşının kendisinden 'spora gitmemesini' istediğini dile getirdi. Bunun arkasında yatan sebep ise adeta dumur etti.
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Zaman zaman ilişkilerde partnerlerin birbirini kısıtlayarak tam anlamıyla 'toksik' bir çifte dönüştüğüne tanık oluyoruz.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkek arkadaşının kendisinden 'spora gitmemesini' istediğini dile getirdi.
Bu kadar ilginç bir konu yüzünden 'kısıtlandığını' söyleyen kadın, süreci şu şekilde anlatıyor👇
"Benim spora gitmemi istemiyor. Vücudumu değiştirmemi istemiyor. Çünkü bana yabancılaşmaktan korkuyormuş. Sarıldığımızda sanki başka birine sarılıyormuş gibi hissetmekten endişeleniyormuş."
"Bana neden spora gitmek istediğimi bile sordu, ben de ona benim için iyi olacağını düşündüğümü ve kendi hedeflerim olduğunu söyledim."
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"Bu konuyu onunla defalarca konuşmama rağmen hala gitmemi istemiyor. Bu haksızlık gibi geliyor ve hala ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yine de gitmeli miyim?"
"Bir buçuk yıllık ilişkimizin spor salonuna gitmek ve egzersiz yapmak gibi bir şey yüzünden bitmesini istemiyorum."
Birçok kullanıcı 'Senin vücudun, senin kararların' dese de birçok kullanıcı bu olay karşısında tam anlamıyla ikiye bölündü.
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