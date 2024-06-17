Yeni Doğacak Olan Bebeklerine Eski Sevgilisinin İsmini Vermek İsteyen Adam, 'Yok Artık!' Dedirtti!
Yeni Doğacak Olan Bebeklerine Eski Sevgilisinin İsmini Vermek İsteyen Adam, 'Yok Artık!' Dedirtti!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/my...
Kocanız, yeni doğacak olan bebeğinize eski sevgilisinin ismini vermek isteseydi nasıl tepki verirdiniz? Geçtiğimiz günlerde bir kadın, başına gelen bu talihsiz olayı anlattı. Akabinde ise ne yapacağını bilemediğini dile getirdi.
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'Eski sevgili terörü' dediğimiz bir şey var. İlişkilerin bazılarında zaman zaman maalesef ki eski sevgililerin hala unutulmadığını, hala bir parçasının olduğunu görebiliyoruz.
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Peki kocanız, yeni doğacak olan bebeğinize eski sevgilisinin ismini vermek isteseydi nasıl tepki verirdiniz?
Bir kadın, kocasının doğacak bebeğine vermek istediği ismin arka planındaki hikaye adeta beyinleri yaktı. Bu süreci detaylarıyla anlatan kadın, neye uğradığını şaşırdığını söyledi.
Hikayeye geçmeden önce, 30 yaşındaki kocasıyla yaklaşık beş yıldır evli olan kadın, sevgili oldukları dönemlerde de sık sık bebek konusunun konuşulduğunu söylüyor. 'Hangi ismi koysak?' sorusu da buna dahil!
"Bana sürekli olarak bebeğimize koymak istediği ismi söylüyordu. Bu konuda çok ısrarcıydı. Sanırım içimde doğdu, bilmiyorum. Kocamın telefonunu karıştırmaya başladım..."
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"Snapchat'ine girdiğimde ise bir kadının fotoğraflarına denk geldi. Ne tesadüftür ki bebeğimize koymak istediği isimle bu kadının ismi aynı!"
"Çok mu abartıyorum? Ya da bu muhtemelen endişelenmem gereken bir şey mi?" diyen kadın, bu süreci nasıl yöneteceğini bilemediğini dile getiriyor.
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