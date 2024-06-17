Yeni Doğacak Olan Bebeklerine Eski Sevgilisinin İsmini Vermek İsteyen Adam, 'Yok Artık!' Dedirtti!

Kocanız, yeni doğacak olan bebeğinize eski sevgilisinin ismini vermek isteseydi nasıl tepki verirdiniz? Geçtiğimiz günlerde bir kadın, başına gelen bu talihsiz olayı anlattı. Akabinde ise ne yapacağını bilemediğini dile getirdi.

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