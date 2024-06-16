Tuğla ve Beton Harcı Yeme Bağımlılığına Sahip Kadından İlginç Açıklamalar: 'Hayatımdaki Boşluğu Dolduruyor'

Patrice Benjamin-Ramgoolam isimli 39 yaşındaki bir kadın, 15 yaşından beri evindeki duvarları yediğini ve hatta kocasına yakalandığını dile getiriyor. Bu durumdan utandığını dile getirse de 'hayatındaki boşluğu doldurduğunu' da itiraf ediyor.

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