Tuğla ve Beton Harcı Yeme Bağımlılığına Sahip Kadından İlginç Açıklamalar: 'Hayatımdaki Boşluğu Dolduruyor'
Tuğla ve Beton Harcı Yeme Bağımlılığına Sahip Kadından İlginç Açıklamalar: 'Hayatımdaki Boşluğu Dolduruyor'
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Patrice Benjamin-Ramgoolam isimli 39 yaşındaki bir kadın, 15 yaşından beri evindeki duvarları yediğini ve hatta kocasına yakalandığını dile getiriyor. Bu durumdan utandığını dile getirse de 'hayatındaki boşluğu doldurduğunu' da itiraf ediyor.
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Sizleri Patrice isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, görüp görebileceğiniz en garip alışkanlıklardan bir tanesi sahip.
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"Pica" adı verilen bir yeme bozukluğuna sahip olduğu için normal şartlarda yenmeyen şeyleri yiyen Patrice, çocukluğundan beri inşaatlarda kullanılan harçları yemek istediğini dile getiriyor.
Harç ve tuğla gibi şeyler de tüketen Patrice, ağza gelen 'kuru tadı' sevdiğini söylüyor.
39 yaşındaki kadın, “Kocamın iyiliği için bunu durdurabilmek isterdim ama yapabilir miyim bilmiyorum.” diyor.
Henüz 1 yaşındayken çay kaşığıyla duvarları yemeye başlayan kadın, o dönemler ailesi tarafından fark edilmedi. Duvarı gören ailesi bunu gündelik bir hasara bağladılar.
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Patrice sonrasında yeni bir eve taşındı. O dönemler kocası Calvin ile tanıştı.
"Ona ne yaptığımı söylemeye çok utanıyordum. Bana göre bu normaldi ama onun bu şekilde görmeyeceğini biliyordum. Calvin bana şaşkın şaşkın baktı ve ne yaptığımı sordu. İşte o zaman duvarlara ne yaptığımı açıklamak zorunda kaldım.
"Tepkisinden korkuyordum. Ama ona anlattıktan sonra, bildiği için memnun oldum. Bunu saklamak benim için büyük bir yüktü. Elbette üzgündü ve buna tam olarak inanmadığını görebiliyordum ama durmam için bana yalvardı."
Duvarları yemenin hayatındaki “bir boşluğu doldurduğunu”, çünkü annesinden “uzak” olduğunu söyledi.
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