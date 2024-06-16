Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Tuğla ve Beton Harcı Yeme Bağımlılığına Sahip Kadından İlginç Açıklamalar: 'Hayatımdaki Boşluğu Dolduruyor'

Tuğla ve Beton Harcı Yeme Bağımlılığına Sahip Kadından İlginç Açıklamalar: 'Hayatımdaki Boşluğu Dolduruyor'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 16:31

Patrice Benjamin-Ramgoolam isimli 39 yaşındaki bir kadın, 15 yaşından beri evindeki duvarları yediğini ve hatta kocasına yakalandığını dile getiriyor. Bu durumdan utandığını dile getirse de 'hayatındaki boşluğu doldurduğunu' da itiraf ediyor.

Gelin o ilginç hikayeye beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sizleri Patrice isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, görüp görebileceğiniz en garip alışkanlıklardan bir tanesi sahip.

Sizleri Patrice isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, görüp görebileceğiniz en garip alışkanlıklardan bir tanesi sahip.

"Pica" adı verilen bir yeme bozukluğuna sahip olduğu için normal şartlarda yenmeyen şeyleri yiyen Patrice, çocukluğundan beri inşaatlarda kullanılan harçları yemek istediğini dile getiriyor.

"Pica" adı verilen bir yeme bozukluğuna sahip olduğu için normal şartlarda yenmeyen şeyleri yiyen Patrice, çocukluğundan beri inşaatlarda kullanılan harçları yemek istediğini dile getiriyor.

Harç ve tuğla gibi şeyler de tüketen Patrice, ağza gelen 'kuru tadı' sevdiğini söylüyor.

Harç ve tuğla gibi şeyler de tüketen Patrice, ağza gelen 'kuru tadı' sevdiğini söylüyor.
www.mirror.co.uk

39 yaşındaki kadın, “Kocamın iyiliği için bunu durdurabilmek isterdim ama yapabilir miyim bilmiyorum.” diyor.

39 yaşındaki kadın, “Kocamın iyiliği için bunu durdurabilmek isterdim ama yapabilir miyim bilmiyorum.” diyor.

Henüz 1 yaşındayken çay kaşığıyla duvarları yemeye başlayan kadın, o dönemler ailesi tarafından fark edilmedi. Duvarı gören ailesi bunu gündelik bir hasara bağladılar.

Henüz 1 yaşındayken çay kaşığıyla duvarları yemeye başlayan kadın, o dönemler ailesi tarafından fark edilmedi. Duvarı gören ailesi bunu gündelik bir hasara bağladılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Patrice sonrasında yeni bir eve taşındı. O dönemler kocası Calvin ile tanıştı.

Patrice sonrasında yeni bir eve taşındı. O dönemler kocası Calvin ile tanıştı.

Akabinde Calvin, duvarlarda bazı hatalar görünce bunun normal bir durum olduğunu düşündü ve duvar kağıtlarıyla kapladı. Sonrasında Patrice, kocasına duvar yerken yakalandı.

"Ona ne yaptığımı söylemeye çok utanıyordum. Bana göre bu normaldi ama onun bu şekilde görmeyeceğini biliyordum. Calvin bana şaşkın şaşkın baktı ve ne yaptığımı sordu. İşte o zaman duvarlara ne yaptığımı açıklamak zorunda kaldım.

"Ona ne yaptığımı söylemeye çok utanıyordum. Bana göre bu normaldi ama onun bu şekilde görmeyeceğini biliyordum. Calvin bana şaşkın şaşkın baktı ve ne yaptığımı sordu. İşte o zaman duvarlara ne yaptığımı açıklamak zorunda kaldım.

"Tepkisinden korkuyordum. Ama ona anlattıktan sonra, bildiği için memnun oldum. Bunu saklamak benim için büyük bir yüktü. Elbette üzgündü ve buna tam olarak inanmadığını görebiliyordum ama durmam için bana yalvardı."

"Tepkisinden korkuyordum. Ama ona anlattıktan sonra, bildiği için memnun oldum. Bunu saklamak benim için büyük bir yüktü. Elbette üzgündü ve buna tam olarak inanmadığını görebiliyordum ama durmam için bana yalvardı."

Patrice daha sonra bir doktora gitti ve kendisine demir hapları reçete edildi ancak bunlar işe yaramadı.

Duvarları yemenin hayatındaki “bir boşluğu doldurduğunu”, çünkü annesinden “uzak” olduğunu söyledi.

Duvarları yemenin hayatındaki “bir boşluğu doldurduğunu”, çünkü annesinden “uzak” olduğunu söyledi.

Patrice'e ayrıca anksiyete ve depresyon teşhisi konmuş ve yeme bozukluğunun bu durumlarla başa çıkma mekanizması olarak iş gördüğü belirtilmiş.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın