Yıllar Boyu Aynı Yastığa Baş Koymuş Evli Çiftlerin Başlıca Boşanma Sebepleri

Aldatma, çoğu evlilik için hala önemli bir kırılma noktasıdır. 2021 yılında yapılan bir anket, insanların yüzde 21'inin önceki ya da şimdiki partnerlerini aldattıklarını itiraf ettiklerini ortaya koymuştur. Eşlerden biri ya da her ikisi de aldattığında ya da evlilik dışı ilişki yaşadığında, bu güvene ihanet evliliğe inanılmaz derecede zarar verebilir. Bu ihaneti geride bırakmak zor olabilir ve her iki taraf için de büyük çaba gerektirir.