Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Yıllar Boyu Aynı Yastığa Baş Koymuş Evli Çiftlerin Başlıca Boşanma Sebepleri

Yıllar Boyu Aynı Yastığa Baş Koymuş Evli Çiftlerin Başlıca Boşanma Sebepleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 15:31

Birçok kez birbirinden trajik boşanma hiakyesi duymuşuzdur. Peki yıllardır yanı yastığa baş koymuş çiftler neden aniden yollarını ayırır? Gelin evli çiftlerin boşanma sebeplerine beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.petrellilaw.com/the-10-co...

Bazı evliliklerin dinamiğinde boşanma ya da kısa süreli ayrılıklar yer alabiliyor. Bu zaman zaman anlaşarak ya da tek taraflı olabiliyor.

Bazı evliliklerin dinamiğinde boşanma ya da kısa süreli ayrılıklar yer alabiliyor. Bu zaman zaman anlaşarak ya da tek taraflı olabiliyor.

Gelin beraber bakalım👇

Peki boşanmanın arkasında hangi sebepler yatıyor? 2024 itibarıyla çiftler hangi nedenden dolayı boşanıyor?

Peki boşanmanın arkasında hangi sebepler yatıyor? 2024 itibarıyla çiftler hangi nedenden dolayı boşanıyor?

1. Evlilikte 'bağlılık' eksikliği

1. Evlilikte 'bağlılık' eksikliği

Bazen partneriniz ilişkiye tam olarak bağlı olmayabilir. Yapılan uzun süreli bir araştırmaya katılanların yüzde 75'i boşanmanın önde gelen nedeni olarak bağlılık eksikliğini göstermiştir.

2. Evlilik konusunda acele etmek

2. Evlilik konusunda acele etmek

Evlilik için acele etmek boşanmayı garantilemez ancak istatistikler bunun sıkıntı yaşanma olasılığını artırabileceğini göstermektedir. Bir Economic Inquiry araştırmasına göre, bir yıldan az bir süre flört eden çiftlerin boşanma olasılığı, evlenmeden önce iki veya üç yıl flört edenlere kıyasla daha yüksektir.

3. Ekonomik yetersizlikler

3. Ekonomik yetersizlikler

Bir araştırma, insanların yüzde 35'inin birlikteliklerindeki stresin başlıca nedeni olarak mali sorunları, özellikle de borçları gösterdiğini ortaya koymuştur. Başka bir çalışmada ise, insanların yüzde 54'ü boşanmayı düşünmelerinin başlıca nedeni olarak borcu göstermiştir.

Bu mali sorunlardan bazıları şunlardır:

  • Finansal aldatma

  • Eski borçları evliliğinize taşımak

  • Paraya yönelik karşıt tutumlar

  • Düşünmeden yapılan alışverişler

  • Geniş ailelerle ilgilenmek

  • Uyuşmayan finansal öncelikler

4. Aldatma

4. Aldatma

Aldatma, çoğu evlilik için hala önemli bir kırılma noktasıdır. 2021 yılında yapılan bir anket, insanların yüzde 21'inin önceki ya da şimdiki partnerlerini aldattıklarını itiraf ettiklerini ortaya koymuştur. Eşlerden biri ya da her ikisi de aldattığında ya da evlilik dışı ilişki yaşadığında, bu güvene ihanet evliliğe inanılmaz derecede zarar verebilir. Bu ihaneti geride bırakmak zor olabilir ve her iki taraf için de büyük çaba gerektirir.

5. Gerçekçi olmayan beklentiler ve karşılanmayan ihtiyaçlar

5. Gerçekçi olmayan beklentiler ve karşılanmayan ihtiyaçlar

Bazen evlilikler, eşlerin partnerlerinin ya da evliliğin kendisinin nasıl olması gerektiğini hayal etmeleriyle başlar. Bu, çocukluk deneyimlerine ve hatta toplumsal beklentilere tutunmaktan kaynaklanıyor olabilir. Duygusal destek, kaliteli zaman ya da finansal istikrar gibi önemli ihtiyaçlarınız da olabilir. Bu beklentilerin gerçekçi olmaması ya da evliliğinizin gerçekliğiyle örtüşmemesi hayal kırıklığı ve can sıkıcı olabilir. Benzer şekilde, eşiniz ihtiyaçlarınızı uzun süre karşılamazsa, bu durum evlilik içinde yalnızlık, kızgınlık ve tatminsizlik duyguları yaratabilir. Düzeltilmediği takdirde, her iki senaryo da boşanmaya yol açabilir.

6. Yasaklı madde kullanımı ve bağımlılık

6. Yasaklı madde kullanımı ve bağımlılık

Alkol, yasaklı madde ve madde bağımlılığı en güçlü birliktelikleri bile çok zorlayabilir. Güven sorunları, mali krizler, sürekli çatışmalar, değişken kavgalar, yakınlık sorunları, kronik stres ve korku, aile istikrarsızlığı ve nihayetinde boşanmaya neden olabilirler. Boşanmaların %7'sinden fazlasından madde bağımlılığı sorumludur.

7. Dini ve kültürel farklılıklar

7. Dini ve kültürel farklılıklar

Farklılıklar evliliğinize zenginlik ve anlayış katabilir. Bununla birlikte, önemli farklılıklar bazen zorlayıcı olabilir. Çok farklı geçmişlere, değerlere ve inançlara sahipseniz, iletişim, cinsiyet rolleri, ebeveynlik yaklaşımları, tatiller, maneviyat ve daha birçok konuda yanlış anlamalarla karşılaşabilirsiniz. Bu farklılıklar, özellikle de açık iletişim, saygı ve uzlaşmaya isteklilik eksikliği varsa, çatışmalara neden olabilir.

8. Şiddetli geçimsizlik

8. Şiddetli geçimsizlik

Ne yazık ki, kadınların yüzde 41'i ve erkeklerin yüzde 26'sı yakın bir partner tarafından fiziksel veya cinsel şiddete ve/veya takip edilmeye maruz kalmaktadır. Eşlerden biri diğerini kontrol etmek için gözdağı ve şiddet kullandığında, bu durum evliliğin dayandığı sevgi ve güveni zedeler. Sürekli olarak aşağılanmak, tehdit edilmek veya fiziksel olarak zarar görmek duygusal ve fiziksel olarak zarar verir, derin yaralar, hatta travma bırakır. Korku içinde yaşar, kendinize verdiğiniz değerden mahrum kalır, kendinizi yalnız ve kapana kısılmış hissedersiniz.

9. Dur durak bilmeyen çatışmalar

9. Dur durak bilmeyen çatışmalar

Her çift bazen tartışır ve anlaşmazlığa düşer; bu tamamen normaldir. Ancak bu çatışmalar sürekli hale geldiğinde, olumsuzluklarla ve çözümsüzlükle dolu olduğunda, en güçlü bağa bile zarar verebilir. İlişkinizde incinme, kızgınlık ve mesafe duyguları yaratabilirler.

10. Örgörülemeyen koşullar

Hayat bazen birlikteliğinize beklenmedik darbeler vurur. İş kaybı, ciddi bir hastalık ya da sevdiğiniz birinin kaybı gibi evliliğinizi önemli ölçüde zorlayabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilir:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın