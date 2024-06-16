Yıllar Boyu Aynı Yastığa Baş Koymuş Evli Çiftlerin Başlıca Boşanma Sebepleri
Yıllar Boyu Aynı Yastığa Baş Koymuş Evli Çiftlerin Başlıca Boşanma Sebepleri
Kaynak: https://www.petrellilaw.com/the-10-co...
Birçok kez birbirinden trajik boşanma hiakyesi duymuşuzdur. Peki yıllardır yanı yastığa baş koymuş çiftler neden aniden yollarını ayırır? Gelin evli çiftlerin boşanma sebeplerine beraber bakalım👇
Bazı evliliklerin dinamiğinde boşanma ya da kısa süreli ayrılıklar yer alabiliyor. Bu zaman zaman anlaşarak ya da tek taraflı olabiliyor.
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