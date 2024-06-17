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Ünlü Boşanma Avukatı, Çiftlerin Boşanmasının Perde Arkasındaki İki Ana Unsuru Açıkladı

Ünlü Boşanma Avukatı, Çiftlerin Boşanmasının Perde Arkasındaki İki Ana Unsuru Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 11:40

Ünlü boşanma avukatı James Sexton, çiftlerin boşanmasının perde arkasındaki iki ana nedeni söyledi. Aldatma her ne kadar boşanmada bir element olsa da Sexton, bunun sadece 'basit bir unsur' olduğunu dile getiriyor.

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Kaynak: https://nypost.com/2024/06/07/lifesty...

Bazı evliliklerin dinamiğinde boşanma kaçınılmaz olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki bunun bazı spesifik nedenleri var.

Bazı evliliklerin dinamiğinde boşanma kaçınılmaz olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki bunun bazı spesifik nedenleri var.

Fakat ünlü boşanma avukatı James Sexton, çiftlerin boşanmasının perde arkasındaki iki ana nedeni söyledi.

Fakat ünlü boşanma avukatı James Sexton, çiftlerin boşanmasının perde arkasındaki iki ana nedeni söyledi.

Sexton, aldatmanın boşanmada sadece bir 'unsur' olduğunu ve çiftlerin sadece bu yüzden boşandığını söylemenin işi 'basitleştirme' olduğunu söyleyerek sözlerine başladı.

Sexton, aldatmanın boşanmada sadece bir 'unsur' olduğunu ve çiftlerin sadece bu yüzden boşandığını söylemenin işi 'basitleştirme' olduğunu söyleyerek sözlerine başladı.

"Erkekler sayıca fazla cinsel birliktelik isterken kadınlar kaliteli cinsellik istiyor."

"Erkekler sayıca fazla cinsel birliktelik isterken kadınlar kaliteli cinsellik istiyor."

Sexton, cinselik birliktelik azaldıkça aldatmanın yaşanma olasılığını arttığını dile getiriyor. Çünkü erkeklerin 'fazla cinsellik' istediğinin altını çiziyor.

Avukata göre bir diğer boşanma sebebi ise para. Paranın aslında bir 'güç' olduğunu söylüyor Sexton.

Avukata göre bir diğer boşanma sebebi ise para. Paranın aslında bir 'güç' olduğunu söylüyor Sexton.

"Paranın güçle çok yakından ilişkisi vardır. Para fırsatla, güvenle, ve daha bir sürü şeyle ilgili olsa da aslında zenginlikle ilgili değildir," diyor Sexton.

"Paranın güçle çok yakından ilişkisi vardır. Para fırsatla, güvenle, ve daha bir sürü şeyle ilgili olsa da aslında zenginlikle ilgili değildir," diyor Sexton.

"Para sadece alışveriş yaptığımız bir para birimi, bu yüzden bence paranın içinde bir sürü karmaşık unsur var. İnsanlar kendilerine ve paraya karşı dürüst değiller."

"Para sadece alışveriş yaptığımız bir para birimi, bu yüzden bence paranın içinde bir sürü karmaşık unsur var. İnsanlar kendilerine ve paraya karşı dürüst değiller."

Sexton, çiftlerin birbirlerini bir 'kaynak' olarak görmemeleri için birbirlerine dikkat etmeleri gerektiğini de söylüyor.

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