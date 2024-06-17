Ünlü Boşanma Avukatı, Çiftlerin Boşanmasının Perde Arkasındaki İki Ana Unsuru Açıkladı
Ünlü Boşanma Avukatı, Çiftlerin Boşanmasının Perde Arkasındaki İki Ana Unsuru Açıkladı
Kaynak: https://nypost.com/2024/06/07/lifesty...
Ünlü boşanma avukatı James Sexton, çiftlerin boşanmasının perde arkasındaki iki ana nedeni söyledi. Aldatma her ne kadar boşanmada bir element olsa da Sexton, bunun sadece 'basit bir unsur' olduğunu dile getiriyor.
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Bazı evliliklerin dinamiğinde boşanma kaçınılmaz olabiliyor. Sizler de takdir edersiniz ki bunun bazı spesifik nedenleri var.
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