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Ünlü Onkolojist Ölmeden Önce İnsanların Söylediği Dört Cümleyi Sıraladı

Ünlü Onkolojist Ölmeden Önce İnsanların Söylediği Dört Cümleyi Sıraladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 13:31

Mukherjee, geçen hafta Pennsylvania Üniversitesi'nde yaptığı mezuniyet konuşmasında, her bir cümlenin tatmin edici ve başarılı bir yaşam sürmekle alakalı olup olmadığını anlamak için önemli bir ders sunduğunu söyledi. Ayrıca insanların ölmeden önce söylediği 4 şeyi de listeledi.

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Kaynak: https://www.cnbc.com/2024/05/31/phras...
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Sizler de takdir edersiniz ki birbirinden farklı yaşam tarzları var. Bu nedenle de birbirinden farklı ölüm şekilleri görmek mümkün.

Sizler de takdir edersiniz ki birbirinden farklı yaşam tarzları var. Bu nedenle de birbirinden farklı ölüm şekilleri görmek mümkün.

Peki ölmeden önce insanların son sözü genellikle ne oluyor?

Peki ölmeden önce insanların son sözü genellikle ne oluyor?

Mukherjee, geçen hafta Pennsylvania Üniversitesi'nde yaptığı mezuniyet konuşmasında, her bir cümlenin tatmin edici ve başarılı bir yaşam sürmekle alakalı olup olmadığını anlamak için önemli bir ders sunduğunu söyledi.

Mukherjee, geçen hafta Pennsylvania Üniversitesi'nde yaptığı mezuniyet konuşmasında, her bir cümlenin tatmin edici ve başarılı bir yaşam sürmekle alakalı olup olmadığını anlamak için önemli bir ders sunduğunu söyledi.

“Ölüm evresinde karşılaştığım her insan genellikle şu dört ifadeyi kullanıyor.” diye ekledi.

“Ölüm evresinde karşılaştığım her insan genellikle şu dört ifadeyi kullanıyor.” diye ekledi.

  • 'Seni sevdiğimi söylemek istiyorum.' 

  • 'Seni affettiğimi söylemek istiyorum.' 

  • 'Beni sevdiğini söyler misin?'

  • 'Beni affeder misin?'

“The Emperor of All Maladies” adlı kitabın yazarı Mukherjee, öleceklerini bilen insanların genellikle bu dört temadan birinin bir varyasyonunu ifade ettiklerini, yani başkalarına minnettarlıklarını göstermek ya da kişiler arası yanlışlarını düzeltmek için o anı beklediklerini söylüyor.

“The Emperor of All Maladies” adlı kitabın yazarı Mukherjee, öleceklerini bilen insanların genellikle bu dört temadan birinin bir varyasyonunu ifade ettiklerini, yani başkalarına minnettarlıklarını göstermek ya da kişiler arası yanlışlarını düzeltmek için o anı beklediklerini söylüyor.

Harvard Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Kişilik Psikoloğu Richard Cowden, ölmeden önce insanların şunlarını yapmasını öneriyor:

  • Davranışlarınızın sorumluluğunu üstlenin.

  • Pişmanlık ve suçluluk gibi olumsuz duyguları deneyimleyin.

  • Samimi bir özür dileyin ve telafi etmeye çalışın.

  • Bu tecrübeden ders alın ve yolunuza devam edin.

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