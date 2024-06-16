Ünlü Onkolojist Ölmeden Önce İnsanların Söylediği Dört Cümleyi Sıraladı

Mukherjee, geçen hafta Pennsylvania Üniversitesi'nde yaptığı mezuniyet konuşmasında, her bir cümlenin tatmin edici ve başarılı bir yaşam sürmekle alakalı olup olmadığını anlamak için önemli bir ders sunduğunu söyledi. Ayrıca insanların ölmeden önce söylediği 4 şeyi de listeledi.

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