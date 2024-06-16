Ünlü Onkolojist Ölmeden Önce İnsanların Söylediği Dört Cümleyi Sıraladı
Ünlü Onkolojist Ölmeden Önce İnsanların Söylediği Dört Cümleyi Sıraladı
Kaynak: https://www.cnbc.com/2024/05/31/phras...
Mukherjee, geçen hafta Pennsylvania Üniversitesi'nde yaptığı mezuniyet konuşmasında, her bir cümlenin tatmin edici ve başarılı bir yaşam sürmekle alakalı olup olmadığını anlamak için önemli bir ders sunduğunu söyledi. Ayrıca insanların ölmeden önce söylediği 4 şeyi de listeledi.
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Sizler de takdir edersiniz ki birbirinden farklı yaşam tarzları var. Bu nedenle de birbirinden farklı ölüm şekilleri görmek mümkün.
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Peki ölmeden önce insanların son sözü genellikle ne oluyor?
Mukherjee, geçen hafta Pennsylvania Üniversitesi'nde yaptığı mezuniyet konuşmasında, her bir cümlenin tatmin edici ve başarılı bir yaşam sürmekle alakalı olup olmadığını anlamak için önemli bir ders sunduğunu söyledi.
“Ölüm evresinde karşılaştığım her insan genellikle şu dört ifadeyi kullanıyor.” diye ekledi.
“The Emperor of All Maladies” adlı kitabın yazarı Mukherjee, öleceklerini bilen insanların genellikle bu dört temadan birinin bir varyasyonunu ifade ettiklerini, yani başkalarına minnettarlıklarını göstermek ya da kişiler arası yanlışlarını düzeltmek için o anı beklediklerini söylüyor.
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