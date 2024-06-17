Bayramda Köye Gitmek Yerine Bodrum'a Giden Tatilcilere Ateş Püsküren X (Twitter) Kullanıcısı

Bir X (Twitter) kullanıcısı, bayramda köye gidenlere 'like' attığını dile getirdi. 'Gidin bi' halanızı görün' demeyi de ihmal etmedi. Bu da kafalarda 'Bayramda köye mi yoksa Bodrum'a mı?' sorusuna sebep oldu.

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