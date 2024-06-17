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Bayramda Köye Gitmek Yerine Bodrum'a Giden Tatilcilere Ateş Püsküren X (Twitter) Kullanıcısı

Bayramda Köye Gitmek Yerine Bodrum'a Giden Tatilcilere Ateş Püsküren X (Twitter) Kullanıcısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 12:27

Bir X (Twitter) kullanıcısı, bayramda köye gidenlere 'like' attığını dile getirdi. 'Gidin bi' halanızı görün' demeyi de ihmal etmedi. Bu da kafalarda 'Bayramda köye mi yoksa Bodrum'a mı?' sorusuna sebep oldu.

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Kurban Bayramı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından birçok insan şehir değiştirdi, ailesiyle tekrardan bir araya geldi.

Kurban Bayramı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından birçok insan şehir değiştirdi, ailesiyle tekrardan bir araya geldi.

Derken bu tatili kendini plajlara atarak değerlendiren de vardı. Öyle olacak ki bir X (Twitter) kullanıcısı, bayramda köye gidenlere 'like' attığını dile getirdi. 'Gidin bi' halanızı görün' demeyi de ihmal etmedi.

Derken bu tatili kendini plajlara atarak değerlendiren de vardı. Öyle olacak ki bir X (Twitter) kullanıcısı, bayramda köye gidenlere 'like' attığını dile getirdi. 'Gidin bi' halanızı görün' demeyi de ihmal etmedi.
twitter.com

'İnsan dediğin biraz da köylü olur' diyen kullanıcıya ise birçok kişi, birbirinden farklı yorumlar yaptı.

'İnsan dediğin biraz da köylü olur' diyen kullanıcıya ise birçok kişi, birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

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Siz neler düşünüyorsunuz? Bodruma gitmek mi, köye gitmek mi?

Siz neler düşünüyorsunuz? Bodruma gitmek mi, köye gitmek mi?
twitter.com

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