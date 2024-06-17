Bayramda Köye Gitmek Yerine Bodrum'a Giden Tatilcilere Ateş Püsküren X (Twitter) Kullanıcısı
Bayramda Köye Gitmek Yerine Bodrum'a Giden Tatilcilere Ateş Püsküren X (Twitter) Kullanıcısı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurban Bayramı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından birçok insan şehir değiştirdi, ailesiyle tekrardan bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derken bu tatili kendini plajlara atarak değerlendiren de vardı. Öyle olacak ki bir X (Twitter) kullanıcısı, bayramda köye gidenlere 'like' attığını dile getirdi. 'Gidin bi' halanızı görün' demeyi de ihmal etmedi.
'İnsan dediğin biraz da köylü olur' diyen kullanıcıya ise birçok kişi, birbirinden farklı yorumlar yaptı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz? Bodruma gitmek mi, köye gitmek mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın