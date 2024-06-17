Bayram Ziyaretinde Kocasına 'Göz Koyulduğunu' İddia Eden Kadın Sosyal Medyada Tepki Çekti

Bir X (Twitter) kullanıcısı, bayram ziyaretinde kocasına 'göz koyulduğunu' iddia etti. Paylaştığı gönderiye 'Bayramda kim bilir kimler kocama göz koydu, kimler selamlaşırken heyecanlandı, kimler kızına almayı düşündü?' notunu düştü.

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