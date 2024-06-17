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Bayram Ziyaretinde Kocasına 'Göz Koyulduğunu' İddia Eden Kadın Sosyal Medyada Tepki Çekti

Bayram Ziyaretinde Kocasına 'Göz Koyulduğunu' İddia Eden Kadın Sosyal Medyada Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 12:57

Bir X (Twitter) kullanıcısı, bayram ziyaretinde kocasına 'göz koyulduğunu' iddia etti. Paylaştığı gönderiye 'Bayramda kim bilir kimler kocama göz koydu, kimler selamlaşırken heyecanlandı, kimler kızına almayı düşündü?' notunu düştü.

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Kurban Bayramı ile birlikte sizler de takdir edersiniz ki tüm akrabalar tekrardan bir araya geldik ve kaynaştık. Bu süre zarfında aradaki buzlar eridi ve kısmen güzel vakit geçirildi belki de...

Kurban Bayramı ile birlikte sizler de takdir edersiniz ki tüm akrabalar tekrardan bir araya geldik ve kaynaştık. Bu süre zarfında aradaki buzlar eridi ve kısmen güzel vakit geçirildi belki de...

Fakat sanırsak bu durum, aşağıdaki X (Twitter) kullanıcısı için geçerli değil! Çünkü kendisi, bayramda kocasına 'göz koyulduğunu' dile getirdi.

Fakat sanırsak bu durum, aşağıdaki X (Twitter) kullanıcısı için geçerli değil! Çünkü kendisi, bayramda kocasına 'göz koyulduğunu' dile getirdi.

Bu kullanıcıya da birbirinden farklı yorumlar geldi, sosyal medya adeta ikiye bölündü! Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Bu kullanıcıya da birbirinden farklı yorumlar geldi, sosyal medya adeta ikiye bölündü! Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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