Bayram Ziyaretinde Kocasına 'Göz Koyulduğunu' İddia Eden Kadın Sosyal Medyada Tepki Çekti
Bayram Ziyaretinde Kocasına 'Göz Koyulduğunu' İddia Eden Kadın Sosyal Medyada Tepki Çekti
Bir X (Twitter) kullanıcısı, bayram ziyaretinde kocasına 'göz koyulduğunu' iddia etti. Paylaştığı gönderiye 'Bayramda kim bilir kimler kocama göz koydu, kimler selamlaşırken heyecanlandı, kimler kızına almayı düşündü?' notunu düştü.
Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurban Bayramı ile birlikte sizler de takdir edersiniz ki tüm akrabalar tekrardan bir araya geldik ve kaynaştık. Bu süre zarfında aradaki buzlar eridi ve kısmen güzel vakit geçirildi belki de...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat sanırsak bu durum, aşağıdaki X (Twitter) kullanıcısı için geçerli değil! Çünkü kendisi, bayramda kocasına 'göz koyulduğunu' dile getirdi.
Bu kullanıcıya da birbirinden farklı yorumlar geldi, sosyal medya adeta ikiye bölündü! Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.