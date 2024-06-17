Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Seçme Yaşının 16'ya Düşürülmesi İçin Çağrıda Bulundu

Özdağ, 'Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir' ifadelerini kullanmıştı. Şimdi de seçme yaşının 16'ya düşürülmesi için çağrıda bulunup bunun derhal gündeme getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Detaylar👇