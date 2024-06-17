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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Seçme Yaşının 16'ya Düşürülmesi İçin Çağrıda Bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Seçme Yaşının 16'ya Düşürülmesi İçin Çağrıda Bulundu

Ümit Özdağ
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 15:25

Özdağ, 'Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir' ifadelerini kullanmıştı. Şimdi de seçme yaşının 16'ya düşürülmesi için çağrıda bulunup bunun derhal gündeme getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2022 yılında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2022 yılında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" ifadelerini kullanmıştı. Akabinde Özdağ, YouTube kanalına konuk olduğu sunucunun buna şaşırması üzerine, "Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup sarılıp seni seviyoruz diyorlar" diye yanıt vermişti.

Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir" ifadelerini kullanmıştı. Akabinde Özdağ, YouTube kanalına konuk olduğu sunucunun buna şaşırması üzerine, "Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup sarılıp seni seviyoruz diyorlar" diye yanıt vermişti.

Bugün ise Ümit Özdağ, kendi resmi Twitter (X) hesabından seçme yaşının 16'ya indirilmesiyle alakalı bir gönderi paylaştı. Gönderide bu konuyu gündeme getireceklerinin altını çizdi. Bunlara dipnot olarak diğer ülkelerdeki seçme ve seçilme sistemlerine de referanslarda bulundu.

Bugün ise Ümit Özdağ, kendi resmi Twitter (X) hesabından seçme yaşının 16'ya indirilmesiyle alakalı bir gönderi paylaştı. Gönderide bu konuyu gündeme getireceklerinin altını çizdi. Bunlara dipnot olarak diğer ülkelerdeki seçme ve seçilme sistemlerine de referanslarda bulundu.

Ümit Özdağ'ın bu çağrısına birçok kullanıcı bazı yorumlar yaptı. Yorumlarda genellikle Özdağ'ın bu fikrine pek sık bakılmadı.

Ümit Özdağ'ın bu çağrısına birçok kullanıcı bazı yorumlar yaptı. Yorumlarda genellikle Özdağ'ın bu fikrine pek sık bakılmadı.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Muhammed Göktaş

Ben kadınların reşitlik yaşının 25 e yükselmesinden yanayım

Gökbörü

Ergen partisiyiz demeye getirmiş :)

Osman Elmallı

ümit özdağ sayesinde gül hatun diye birinin zihniyetsizliğini gördük

Yağmurrr

Acaba 2 lisansta durduran ne oldu da hanımefendi daha fazlasını istemedi