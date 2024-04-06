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Küfür Etti: Mudurnu'nun Yeni Belediye Başkanı Fotoğraf Çekimine AKP Adayını da Çağırınca Gergin Anlar Yaşandı

Küfür Etti: Mudurnu'nun Yeni Belediye Başkanı Fotoğraf Çekimine AKP Adayını da Çağırınca Gergin Anlar Yaşandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 21:17

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Geçtiğimiz yerel seçimlerde sandıktan çıkan isimlerin mazbata törenleri gerçekleştirilmeye başlandı. Özellikle belediyelerin devir teslim törenlerinde renkli ve ilginç anlar da yaşanabiliyor.

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Mudurnu Belediyesi'nin yeni başkanı CHP'li Doğan Onurlu mazbatasını aldığı sırada AKP adayını da fotoğraf çekilmeye davet etti.

Mudurnu Belediyesi'nin yeni başkanı CHP'li Doğan Onurlu mazbatasını aldığı sırada AKP adayını da fotoğraf çekilmeye davet etti.

AKP adayı Hüseyin Yağın "AKP'liler" denmesinden rahatsız oldu ve Ak Partililer olarak düzeltti.

AKP adayı Hüseyin Yağın "AKP'liler" denmesinden rahatsız oldu ve Ak Partililer olarak düzeltti.

"AKP ile AK Parti arasında ne fark var Hüseyin. Ha Akp ha Ak Parti. G*telek" diyen Doğan Onurlu'nun verdiği karşılık gündem oldu.

"AKP ile AK Parti arasında ne fark var Hüseyin. Ha Akp ha Ak Parti. G*telek" diyen Doğan Onurlu'nun verdiği karşılık gündem oldu.

İşte o anlar;

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