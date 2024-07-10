Küçük Kaplumbağa ile Kedinin Dostluğu Yürekleri Isıttı! Kaykay Üzerinde Evin Kedisini Kovaladı

Küçük kaplumbağanın ev kedisiyle olan dostluğu yürekleri ısıttı. Üzerine bindiği kaykayla evin kedisini kovalayan kaplumbağanın eğlenceli anları izleyenleri güldürdü.
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Sosyal medyada paylaşılan küçük kaplumbağa ve ev kedisinin dostluğu izleyenlerin içini ısıttı.
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Küçük kaykayıyla kedinin peşinden koşan kaplumbağanın çabası kameralara yansırken, kedinin ise durumdan pek memnun olmadığı görüldü. İşte o anlar; 📹
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