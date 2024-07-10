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Küçük Kaplumbağa ile Kedinin Dostluğu Yürekleri Isıttı! Kaykay Üzerinde Evin Kedisini Kovaladı

Küçük Kaplumbağa ile Kedinin Dostluğu Yürekleri Isıttı! Kaykay Üzerinde Evin Kedisini Kovaladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.07.2024 - 17:41

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Küçük kaplumbağanın ev kedisiyle olan dostluğu yürekleri ısıttı. Üzerine bindiği kaykayla evin kedisini kovalayan kaplumbağanın eğlenceli anları izleyenleri güldürdü. 

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Sosyal medyada paylaşılan küçük kaplumbağa ve ev kedisinin dostluğu izleyenlerin içini ısıttı.

Sosyal medyada paylaşılan küçük kaplumbağa ve ev kedisinin dostluğu izleyenlerin içini ısıttı.

Küçük kaykayıyla kedinin peşinden koşan kaplumbağanın çabası kameralara yansırken, kedinin ise durumdan pek memnun olmadığı görüldü. İşte o anlar; 📹

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