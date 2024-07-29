Krikolu Kavgayı Kafayla Ayırdı: Kavga Anı Kameralara Yansıdı

Pendik’te otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışmada bir sürücü kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Olayı gören bir vatandaş ise krikolu saldırganı kafa atarak etkisiz hale getirdi. Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.