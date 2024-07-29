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Krikolu Kavgayı Kafayla Ayırdı: Kavga Anı Kameralara Yansıdı

Krikolu Kavgayı Kafayla Ayırdı: Kavga Anı Kameralara Yansıdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 18:17

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Pendik’te otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışmada bir sürücü kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Olayı gören bir vatandaş ise krikolu saldırganı kafa atarak etkisiz hale getirdi. Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Olay, Pendik'te öğle sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda aralarında anlaşmazlık çıkan iki sürücü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay, Pendik'te öğle sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda aralarında anlaşmazlık çıkan iki sürücü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Elindeki krikoyla diğer sürücüyü aracın kapısına sıkıştırdığını gören bir vatandaş, trafik magandasına kafa atarak müdahale etti. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

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