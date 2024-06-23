Korku Evindeki Küçük Çocuğun Güldüren Anları: Önce Meydan Okudu, Sonra Bayıldı

Yanındaki iki kişiyle birlikte korku evine giden Göktuğ isimli çocuğu gözüne kestiren korku evi yöneticileri, küçük çocuğun bayılmasına neden oldu.

Başlarda duyduğu sese meydan okuyan küçük çocuk, yanına gelen maskeli kişiyi fark edince bayıldı.