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Korku Evindeki Küçük Çocuğun Güldüren Anları: Önce Meydan Okudu, Sonra Bayıldı

Korku Evindeki Küçük Çocuğun Güldüren Anları: Önce Meydan Okudu, Sonra Bayıldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.06.2024 - 23:17

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Yanındaki iki kişiyle birlikte korku evine giden Göktuğ isimli çocuğu gözüne kestiren korku evi yöneticileri, küçük çocuğun bayılmasına neden oldu. 

Başlarda duyduğu sese meydan okuyan küçük çocuk, yanına gelen maskeli kişiyi fark edince bayıldı. 

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Eğlenmek için korku evine giden arkadaşların korku dolu anları kameralara yansıdı. Göktuğ isimli küçük çocuğu korkutmak isteyen ev yöneticileri, 'Birazdan seni almaya gelecekler' dedi. Buna karşılık küçük çocuğun 'Abi yumruklarım bak, ben boksa gidiyorum' dediği duyuldu.

Eğlenmek için korku evine giden arkadaşların korku dolu anları kameralara yansıdı. Göktuğ isimli küçük çocuğu korkutmak isteyen ev yöneticileri, 'Birazdan seni almaya gelecekler' dedi. Buna karşılık küçük çocuğun 'Abi yumruklarım bak, ben boksa gidiyorum' dediği duyuldu.

Aynı odada bulunan iki kız çocuğu Göktuğ'u yalnız bırakmazken, odaya gelen maskeli kişiyi fark eden küçük çocuk bir anda bayıldı. Küçük çocuğa ilk müdahaleyi yine maskeli kişi yaptı. İşte o görüntüler; 📹

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