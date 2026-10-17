article/comments
article/share
Haberler
Video
Gerçek Dünyayı Oyuncak Gibi Gösteren Tilt-Shift Çekimlerine Hayran Olacaksınız!

Gerçek Dünyayı Oyuncak Gibi Gösteren Tilt-Shift Çekimlerine Hayran Olacaksınız!

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
17.10.2026 - 18:24

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fotoğrafçılıkta uzun yıllardır kullanılan tilt-shift tekniği, özel merceklerin odak düzlemini eğip kaydırarak görüntünün yalnızca dar bir şeridini net bırakmasına dayanıyor. Bu sayede özellikle yüksekten çekilen şehirler, yollar ve kalabalıklar gözümüzde küçülüyor ve adeta elle yapılmış bir maket dünyaya dönüşüyor. Üstelik gördüğümüz sahne tanıdık olsa bile, bulanıklaşan kenarlar beynimizi bir an için bunun gerçek olmadığına ikna edebiliyor.

Köprü üzerinde kamerayla yapılan çekimlerin yer aldığı görüntülerde, çiçek bahçesinde gezen kalabalıktan hasır çatılı evlere, dağların arasındaki nehirde ilerleyen tekneden kavşaktaki araçlara kadar pek çok sahne minyatür bir model gibi görüldü. Gerçek dünyayı oyuncak gibi gösteren bu kareler izleyenlerin içini açtı.

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın