Gerçek Dünyayı Oyuncak Gibi Gösteren Tilt-Shift Çekimlerine Hayran Olacaksınız!

Fotoğrafçılıkta uzun yıllardır kullanılan tilt-shift tekniği, özel merceklerin odak düzlemini eğip kaydırarak görüntünün yalnızca dar bir şeridini net bırakmasına dayanıyor. Bu sayede özellikle yüksekten çekilen şehirler, yollar ve kalabalıklar gözümüzde küçülüyor ve adeta elle yapılmış bir maket dünyaya dönüşüyor. Üstelik gördüğümüz sahne tanıdık olsa bile, bulanıklaşan kenarlar beynimizi bir an için bunun gerçek olmadığına ikna edebiliyor.

Köprü üzerinde kamerayla yapılan çekimlerin yer aldığı görüntülerde, çiçek bahçesinde gezen kalabalıktan hasır çatılı evlere, dağların arasındaki nehirde ilerleyen tekneden kavşaktaki araçlara kadar pek çok sahne minyatür bir model gibi görüldü. Gerçek dünyayı oyuncak gibi gösteren bu kareler izleyenlerin içini açtı.

Kaynak