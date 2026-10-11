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'Çektiğim En İyi Kedi Fotoğrafı' Akımı Başladı: Ortaya Birbirinden Tatlı Kareler Çıktı

'Çektiğim En İyi Kedi Fotoğrafı' Akımı Başladı: Ortaya Birbirinden Tatlı Kareler Çıktı

Sosyal Medya Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 15:44
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X'te bir kullanıcının masmavi gökyüzüne karşı poz veren tekirini 'çektiğim en iyi kedi fotoğrafı olabilir' notuyla paylaşması, kısa sürede tatlı bir akıma dönüştü. 440 binden fazla kez görüntülenen paylaşımın altına herkes kendi telefonunda sakladığı en güzel kedi karesini bırakmaya başladı. Pencereden sokağı izleyen yavrulardan çimlerde yuvarlanan miniklere, eski bir arabanın camından bakan tekirlerden kitapların üzerinde uyuyakalan kedilere kadar ortaya birbirinden sevimli kareler çıktı. Alıntılar arasından en çok beğenilenleri ve en tatlılarını sizin için derledik.

Kaynak: X

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Her şey masmavi gökyüzüne karşı poz veren bu tekirle başladı

Her şey masmavi gökyüzüne karşı poz veren bu tekirle başladı
twitter.com

Pencerede yan yana dizilen üç yavru ve amca, akımın en çok beğenilen karesi oldu

Pencerede yan yana dizilen üç yavru ve amca, akımın en çok beğenilen karesi oldu
twitter.com

Siyah beyaz karelerde sokağın asıl sahipleri yine kediler

Siyah beyaz karelerde sokağın asıl sahipleri yine kediler
twitter.com

Patilerini öne uzatıp poz veren sarman yavru kalpleri eritti

Patilerini öne uzatıp poz veren sarman yavru kalpleri eritti
twitter.com

Ne kadar güzel olduğunun gayet farkında olan bir tekir

Ne kadar güzel olduğunun gayet farkında olan bir tekir
twitter.com
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Dört kafadar aynı karede ama soldan ikincinin aklı başka yerde

Dört kafadar aynı karede ama soldan ikincinin aklı başka yerde
twitter.com

Yaprakların arasından bakan bu beyaz güzelin üstüne çıkacak kedi henüz bulunamadı

Yaprakların arasından bakan bu beyaz güzelin üstüne çıkacak kedi henüz bulunamadı
twitter.com

Gün batımında çekilen bu kareyle meydan okuyan da var: Kapışırız

Gün batımında çekilen bu kareyle meydan okuyan da var: Kapışırız
twitter.com

Kedilerden sürekli azar yiyen biri, en azından bunu belgelemeyi ihmal etmemiş

Kedilerden sürekli azar yiyen biri, en azından bunu belgelemeyi ihmal etmemiş
twitter.com

Kitapların üzerine kurulup mışıl mışıl uyuyan bir tekir

Kitapların üzerine kurulup mışıl mışıl uyuyan bir tekir
twitter.com
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Demir parmaklıkların önündeki duruşuyla tam bir Karadenizli

Demir parmaklıkların önündeki duruşuyla tam bir Karadenizli
twitter.com

Kaldırımın ortasında sarmaş dolaş olan iki dost

Kaldırımın ortasında sarmaş dolaş olan iki dost
twitter.com

Akıma yurt dışından da katılım var: Kocaman gözleriyle objektife bakan bıyıklı

Akıma yurt dışından da katılım var: Kocaman gözleriyle objektife bakan bıyıklı
twitter.com

Elektrikli patiyi kendine yuva yapan minik beyaz kedi

Elektrikli patiyi kendine yuva yapan minik beyaz kedi
twitter.com

Göl manzarasının önünde poz veren iki tekir

Göl manzarasının önünde poz veren iki tekir
twitter.com
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Uzun otların arasında gözünü gökyüzüne dikmiş bir tekir

Uzun otların arasında gözünü gökyüzüne dikmiş bir tekir
twitter.com

Akşam saatlerinde birbirine tünemiş halde uyuyan üç kardeş

Akşam saatlerinde birbirine tünemiş halde uyuyan üç kardeş
twitter.com

Dantel perdeli pencerenin önünü kimseye bırakmayan bekçi

Dantel perdeli pencerenin önünü kimseye bırakmayan bekçi
twitter.com

"Biz de buradayız" diyerek birbirini temizleyen iki tekir

"Biz de buradayız" diyerek birbirini temizleyen iki tekir
twitter.com

Çimlerin üzerinde yuvarlanırken yakalanan minik yavru

Çimlerin üzerinde yuvarlanırken yakalanan minik yavru
twitter.com
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Tahta sandalyeye kurulup ciddi ciddi poz veren tekir

Tahta sandalyeye kurulup ciddi ciddi poz veren tekir
twitter.com

Çiçeklerin arasına kurulan sarman, karenin tek yıldızı

Çiçeklerin arasına kurulan sarman, karenin tek yıldızı
twitter.com

Sarmaşık yaprakların arasından gözlerini kısan bir tekir

Sarmaşık yaprakların arasından gözlerini kısan bir tekir
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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