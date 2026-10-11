'Çektiğim En İyi Kedi Fotoğrafı' Akımı Başladı: Ortaya Birbirinden Tatlı Kareler Çıktı

X'te bir kullanıcının masmavi gökyüzüne karşı poz veren tekirini 'çektiğim en iyi kedi fotoğrafı olabilir' notuyla paylaşması, kısa sürede tatlı bir akıma dönüştü. 440 binden fazla kez görüntülenen paylaşımın altına herkes kendi telefonunda sakladığı en güzel kedi karesini bırakmaya başladı. Pencereden sokağı izleyen yavrulardan çimlerde yuvarlanan miniklere, eski bir arabanın camından bakan tekirlerden kitapların üzerinde uyuyakalan kedilere kadar ortaya birbirinden sevimli kareler çıktı. Alıntılar arasından en çok beğenilenleri ve en tatlılarını sizin için derledik.

Kaynak: X