'Çektiğim En İyi Kedi Fotoğrafı' Akımı Başladı: Ortaya Birbirinden Tatlı Kareler Çıktı
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X'te bir kullanıcının masmavi gökyüzüne karşı poz veren tekirini 'çektiğim en iyi kedi fotoğrafı olabilir' notuyla paylaşması, kısa sürede tatlı bir akıma dönüştü. 440 binden fazla kez görüntülenen paylaşımın altına herkes kendi telefonunda sakladığı en güzel kedi karesini bırakmaya başladı. Pencereden sokağı izleyen yavrulardan çimlerde yuvarlanan miniklere, eski bir arabanın camından bakan tekirlerden kitapların üzerinde uyuyakalan kedilere kadar ortaya birbirinden sevimli kareler çıktı. Alıntılar arasından en çok beğenilenleri ve en tatlılarını sizin için derledik.
Kaynak: X
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Her şey masmavi gökyüzüne karşı poz veren bu tekirle başladı
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Pencerede yan yana dizilen üç yavru ve amca, akımın en çok beğenilen karesi oldu
Siyah beyaz karelerde sokağın asıl sahipleri yine kediler
Patilerini öne uzatıp poz veren sarman yavru kalpleri eritti
Ne kadar güzel olduğunun gayet farkında olan bir tekir
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Dört kafadar aynı karede ama soldan ikincinin aklı başka yerde
Yaprakların arasından bakan bu beyaz güzelin üstüne çıkacak kedi henüz bulunamadı
Gün batımında çekilen bu kareyle meydan okuyan da var: Kapışırız
Kedilerden sürekli azar yiyen biri, en azından bunu belgelemeyi ihmal etmemiş
Kitapların üzerine kurulup mışıl mışıl uyuyan bir tekir
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Demir parmaklıkların önündeki duruşuyla tam bir Karadenizli
Kaldırımın ortasında sarmaş dolaş olan iki dost
Akıma yurt dışından da katılım var: Kocaman gözleriyle objektife bakan bıyıklı
Elektrikli patiyi kendine yuva yapan minik beyaz kedi
Göl manzarasının önünde poz veren iki tekir
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Uzun otların arasında gözünü gökyüzüne dikmiş bir tekir
Akşam saatlerinde birbirine tünemiş halde uyuyan üç kardeş
Dantel perdeli pencerenin önünü kimseye bırakmayan bekçi
"Biz de buradayız" diyerek birbirini temizleyen iki tekir
Çimlerin üzerinde yuvarlanırken yakalanan minik yavru
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Tahta sandalyeye kurulup ciddi ciddi poz veren tekir
Çiçeklerin arasına kurulan sarman, karenin tek yıldızı
Sarmaşık yaprakların arasından gözlerini kısan bir tekir
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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