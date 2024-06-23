Türkiye'de Gazetecilik Yapmayı Bırakıp Güney Kore'ye Dönercilik Yapmaya Giden Kadın: ''15 Güne Araba Alırım''

Türkiye'deki birçok çalışan, aldığı düşük maaşlardan dolayı yurtdışına göç etmeyi tercih ediyor.
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Yapılan bir röportajda; Türkiye'de gazetecilik yapan Ayşe Hanım, aldığı maaşlarla ülkede geçinemeyeceğine karar verip Güney Kore'ye göç ettiğini söyledi.
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Röportajın devamında ise Güney Kore'nin alım gücünün yüksek olduğunu ve gelecek 15 gün içerisinde bir araba alabileceğini söyledi.
İşte o anlar;
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tutmayın beni bende gidiyorum 😂😂😂
Okumuş eğitim almış insanlarımıza sahip çıkamıyorsak yazıklar olsun bize.
aga sunları paylaşmayın medeniyeti görmek canımı sıkıyoo