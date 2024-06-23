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Türkiye'de Gazetecilik Yapmayı Bırakıp Güney Kore'ye Dönercilik Yapmaya Giden Kadın: ''15 Güne Araba Alırım''

Türkiye'de Gazetecilik Yapmayı Bırakıp Güney Kore'ye Dönercilik Yapmaya Giden Kadın: ''15 Güne Araba Alırım''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 22:48

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Türkiye'deki birçok çalışan, aldığı düşük maaşlardan dolayı yurtdışına göç etmeyi tercih ediyor.

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Yapılan bir röportajda; Türkiye'de gazetecilik yapan Ayşe Hanım, aldığı maaşlarla ülkede geçinemeyeceğine karar verip Güney Kore'ye göç ettiğini söyledi.

Yapılan bir röportajda; Türkiye'de gazetecilik yapan Ayşe Hanım, aldığı maaşlarla ülkede geçinemeyeceğine karar verip Güney Kore'ye göç ettiğini söyledi.

Röportajın devamında ise Güney Kore'nin alım gücünün yüksek olduğunu ve gelecek 15 gün içerisinde bir araba alabileceğini söyledi.

Röportajın devamında ise Güney Kore'nin alım gücünün yüksek olduğunu ve gelecek 15 gün içerisinde bir araba alabileceğini söyledi.

İşte o anlar;

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nevertheless

tutmayın beni bende gidiyorum 😂😂😂

Tahsin 63 Dul

Okumuş eğitim almış insanlarımıza sahip çıkamıyorsak yazıklar olsun bize.

plutonundeliği

aga sunları paylaşmayın medeniyeti görmek canımı sıkıyoo