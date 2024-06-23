Türkiye'de Gazetecilik Yapmayı Bırakıp Güney Kore'ye Dönercilik Yapmaya Giden Kadın: ''15 Güne Araba Alırım''

Hamit Altıntop'tan 'Kadroya Müdahale' İddialarına Yanıt: Tepki Çeken Sözlerine de Açıklık Getirdi

Ronaldo'yla Fotoğraf Çekilmek İçin Sahaya Atlayan Taraftarın Kendi Kamerasından Çektiği Görüntüler Paylaşıldı!

Bir Düğünde Gelin Çiçeğini Bir Çocuk Kapınca Çiçeği Bekleyen Kadınlar Çocuğu Kovaladı

Yine Her Masada: Maçı Tribünden İzleyen IShowSpeed'in Kendi Kalemize Attığımız Gole Tepkisi