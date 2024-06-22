Bir Kullanıcının Paylaştığı Video Tartışma Yarattı: ''Evlenme, Takıl, Erkeğin Parasını Ye''

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İlişkilere atfedilen değer ve kavramlar her geçen gün değişirken, insanlar da bu konu ile ilgili düşüncelerini paylaşmaktan çekinmiyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı da ''evlilik'' ile ilgili düşüncelerini içeren bir video paylaştı. Videonun kapağına ise ''Evlenme, Takıl, Erkeğin Parasını Ye'' yazdı.
Ardından videoda; ikili ilişkilerin ''para ve yatırım'' üzerinden kurulduğunu söyleyen cümleler kurdu. “Artık evlilik diye bir şey kalmayacak. Erkekler satın alma, kirala mantığına dönüyorlar.'' diyen kullanıcı, hemcinsleri üzerinden yaptığı bu açıklamayla, eleştiri yağmuruna tutuldu.
İşte o paylaşım;
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