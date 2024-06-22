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Bir Kullanıcının Paylaştığı Video Tartışma Yarattı: ''Evlenme, Takıl, Erkeğin Parasını Ye''

Bir Kullanıcının Paylaştığı Video Tartışma Yarattı: ''Evlenme, Takıl, Erkeğin Parasını Ye''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 11:42

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Günümüz dünyasında ikili ilişkilere bakış açısı oldukça değişmiş durumda. Herkesin farklı bir yorumu ve farklı ilişki dinamiği var. Lovebombing, ghosting, toksik ilişki gibi kavramlar ise, yeni nesil ilişkileri tanımlarken sıkça kullanılan kavramlar arasında.

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İlişkilere atfedilen değer ve kavramlar her geçen gün değişirken, insanlar da bu konu ile ilgili düşüncelerini paylaşmaktan çekinmiyor.

İlişkilere atfedilen değer ve kavramlar her geçen gün değişirken, insanlar da bu konu ile ilgili düşüncelerini paylaşmaktan çekinmiyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı da ''evlilik'' ile ilgili düşüncelerini içeren bir video paylaştı. Videonun kapağına ise ''Evlenme, Takıl, Erkeğin Parasını Ye'' yazdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı da ''evlilik'' ile ilgili düşüncelerini içeren bir video paylaştı. Videonun kapağına ise ''Evlenme, Takıl, Erkeğin Parasını Ye'' yazdı.

Ardından videoda; ikili ilişkilerin ''para ve yatırım'' üzerinden kurulduğunu söyleyen cümleler kurdu. “Artık evlilik diye bir şey kalmayacak. Erkekler satın alma, kirala mantığına dönüyorlar.'' diyen kullanıcı, hemcinsleri üzerinden yaptığı bu açıklamayla, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ardından videoda; ikili ilişkilerin ''para ve yatırım'' üzerinden kurulduğunu söyleyen cümleler kurdu. “Artık evlilik diye bir şey kalmayacak. Erkekler satın alma, kirala mantığına dönüyorlar.'' diyen kullanıcı, hemcinsleri üzerinden yaptığı bu açıklamayla, eleştiri yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

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