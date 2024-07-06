Köpek de Bizden Yanaydı: Fenomen Kedi de Türkiye Hollanda Maçı İçin Tahmin Yaptı

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Masadaki iki yaş mama arasından tercihte bulunarak seçimini yapan tatlı kedi @aircorg gibi galibiyetin bizde olacağına dair yorum yaptı.
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Kedinin Türkiye yazan yaş mamayı seçmesiyle hepimiz derin oh çekmiş olduk.
İşte o anlar 👇
Ve gelen yorumlar. 👇
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Sonuç belli olduğuna göre maça çıkmaya gerek yok awk
milletin kedisine, kopegine bakin. benimkilerde malak gibi yatiyor🤣
Kedi ile köpekle tahmin olmaz 🤪🤪