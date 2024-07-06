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Köpek de Bizden Yanaydı: Fenomen Kedi de Türkiye Hollanda Maçı İçin Tahmin Yaptı

Köpek de Bizden Yanaydı: Fenomen Kedi de Türkiye Hollanda Maçı İçin Tahmin Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 16:33

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@aircorg adlı Korgi cinsi fenomen köpek Türkiye-Avusturya maç tahmininde haklı çıkınca gönüllerimizi fethetmişti. Akşam oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için de @aircorg galibiyetin bizde olacağını tahmin ederken şimdi ise @nimbus_pronos adlı kediden maç tahmini geldi.

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Masadaki iki yaş mama arasından tercihte bulunarak seçimini yapan tatlı kedi @aircorg gibi galibiyetin bizde olacağına dair yorum yaptı.

Masadaki iki yaş mama arasından tercihte bulunarak seçimini yapan tatlı kedi @aircorg gibi galibiyetin bizde olacağına dair yorum yaptı.

Kedinin Türkiye yazan yaş mamayı seçmesiyle hepimiz derin oh çekmiş olduk.

Kedinin Türkiye yazan yaş mamayı seçmesiyle hepimiz derin oh çekmiş olduk.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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merve

Sonuç belli olduğuna göre maça çıkmaya gerek yok awk

Sera ZhuZhu

milletin kedisine, kopegine bakin. benimkilerde malak gibi yatiyor🤣