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Hollandalı Taraftarların Tarkan Müziğiyle Bozkurt İşareti Yaparak Dans Ettiği Anlar

Hollandalı Taraftarların Tarkan Müziğiyle Bozkurt İşareti Yaparak Dans Ettiği Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 16:02

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Türkiye-Avusturya maçında attığı iki golle galip ayrılmamıza vesile olan gecenin yıldız isimlerinden Merih Demiral, maç sonu Bozkurt işareti yapmasıyla UEFA’dan tepki almıştı. Bunun üzerine herkes tek yürek olmuşken bugün gerçekleşecek olan Türkiye-Hollanda çeyrek finali için bir araya gelen Hollandalı taraftarlar Bozkurt işaretiyle dans ederken görüntülendi.

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İki Hollanda taraftarı arkadaşın Tarkan çalarken Bozkurt işareti yaparak dans ettiği anlar kısa sürede çokça etkileşim aldı.

İki Hollanda taraftarı arkadaşın Tarkan çalarken Bozkurt işareti yaparak dans ettiği anlar kısa sürede çokça etkileşim aldı.

Yorumlarda buluşan Türk taraftarlar ise ikilinin destek için yapıp yapmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşadı.

Yorumlarda buluşan Türk taraftarlar ise ikilinin destek için yapıp yapmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşadı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu yöndeydi. 👇

Gelen yorumlar ise bu yöndeydi. 👇

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KumdanKum

Her şeye gardınızı almaya gerek yok izleyince tebessüm ettirdi :) eğlenin gülün geçin 🫶

Sera ZhuZhu

bunlarin tuzu kuru. ne bulsalar geyik derdindeler. gel bu ulkede yasa da gor yaparsin oyle geyikleri. sinirlerimi bozdular😬