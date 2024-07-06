Hollandalı Taraftarların Tarkan Müziğiyle Bozkurt İşareti Yaparak Dans Ettiği Anlar

Türkiye-Avusturya maçında attığı iki golle galip ayrılmamıza vesile olan gecenin yıldız isimlerinden Merih Demiral, maç sonu Bozkurt işareti yapmasıyla UEFA’dan tepki almıştı. Bunun üzerine herkes tek yürek olmuşken bugün gerçekleşecek olan Türkiye-Hollanda çeyrek finali için bir araya gelen Hollandalı taraftarlar Bozkurt işaretiyle dans ederken görüntülendi.