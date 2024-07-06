Merih Demiral’dan Türkiye-Hollanda Karşılaşmasına Geri Sayım Başlamışken Yeni Paylaşım

Akşam 22.00’da Berlin’de bir araya gelecek olan Türkiye ve Hollanda maçı için saatler geçtikçe heyecanlar artıyor. Euro 2024 karşılaşmalarında galibiyet üstüne galibiyetiyle bizlere gurur yaşatan Milli Takımımıza destek için taraftarlar bugün de Berlin’de yerini aldı.