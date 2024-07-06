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Merih Demiral’dan Türkiye-Hollanda Karşılaşmasına Geri Sayım Başlamışken Yeni Paylaşım

Merih Demiral’dan Türkiye-Hollanda Karşılaşmasına Geri Sayım Başlamışken Yeni Paylaşım

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 15:31

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Akşam 22.00’da Berlin’de bir araya gelecek olan Türkiye ve Hollanda maçı için saatler geçtikçe heyecanlar artıyor. Euro 2024 karşılaşmalarında galibiyet üstüne galibiyetiyle bizlere gurur yaşatan Milli Takımımıza destek için taraftarlar bugün de Berlin’de yerini aldı.

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Son maçta Bozkurt işaretiyle sevinç yaşayan Merih Demiral dünya gündemine oturmuşken bugün ise yeni bir paylaşım yaptı.

Son maçta Bozkurt işaretiyle sevinç yaşayan Merih Demiral dünya gündemine oturmuşken bugün ise yeni bir paylaşım yaptı.

Demiral’ın maç saati detayları yer alan paylaşımı tüyleri diken diken etti.

Demiral’ın maç saati detayları yer alan paylaşımı tüyleri diken diken etti.

İşte detaylar 👇

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