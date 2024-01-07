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Kocası Olmadan Tatile Gittiği İçin Linç Edilen Ecem Taşer'den Yeni Paylaşım: 'Estetik Yaptırmaya Gidiyoruz'

Kocası Olmadan Tatile Gittiği İçin Linç Edilen Ecem Taşer'den Yeni Paylaşım: 'Estetik Yaptırmaya Gidiyoruz'

Arya
Arya - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 11:13

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Sosyal medyada Ecem Taşer ismini kullanan ancak gerçek ismi Ece Taşer olan fenomen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda büyük bir lince maruz kalmıştı. Kocası izin alamadığı için arkadaşlarıyla tatile giden Ecem Taşer, yaptığı paylaşımlarda yer alan WhatsApp konuşması nedeniyle sosyal medyada lince maruz kalmıştı.

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Uzun zaman önce gittiği Fas tatili ile birkaç hafta önce paylaştığı HPV aşısı farkındalığı videosu birbiri ile ilişkilendirilerek, kocasını aldattığı iddiası ile lince maruz kalan kadın yaptığı açıklamada iki paylaşımın arasında 2 yıla yakın zaman olduğunu ve HPV aşısı videosunun tamamen farkındalık yaratmak amacıyla paylaştığını belirtmişiti.

Uzun zaman önce gittiği Fas tatili ile birkaç hafta önce paylaştığı HPV aşısı farkındalığı videosu birbiri ile ilişkilendirilerek, kocasını aldattığı iddiası ile lince maruz kalan kadın yaptığı açıklamada iki paylaşımın arasında 2 yıla yakın zaman olduğunu ve HPV aşısı videosunun tamamen farkındalık yaratmak amacıyla paylaştığını belirtmişiti.

Maruz kaldığı linç sonrası bir süredir sessiz olan Ecem Taşer şimdi ise estetik videosu ile geri döndü. Ecem Taşer yeni videosunda diş estetiği yaptırdığı anları paylaştı.

Maruz kaldığı linç sonrası bir süredir sessiz olan Ecem Taşer şimdi ise estetik videosu ile geri döndü. Ecem Taşer yeni videosunda diş estetiği yaptırdığı anları paylaştı.

İşte o video: 👇

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