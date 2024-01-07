Kocası Olmadan Tatile Gittiği İçin Linç Edilen Ecem Taşer'den Yeni Paylaşım: 'Estetik Yaptırmaya Gidiyoruz'

Sosyal medyada Ecem Taşer ismini kullanan ancak gerçek ismi Ece Taşer olan fenomen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda büyük bir lince maruz kalmıştı. Kocası izin alamadığı için arkadaşlarıyla tatile giden Ecem Taşer, yaptığı paylaşımlarda yer alan WhatsApp konuşması nedeniyle sosyal medyada lince maruz kalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun zaman önce gittiği Fas tatili ile birkaç hafta önce paylaştığı HPV aşısı farkındalığı videosu birbiri ile ilişkilendirilerek, kocasını aldattığı iddiası ile lince maruz kalan kadın yaptığı açıklamada iki paylaşımın arasında 2 yıla yakın zaman olduğunu ve HPV aşısı videosunun tamamen farkındalık yaratmak amacıyla paylaştığını belirtmişiti.
Maruz kaldığı linç sonrası bir süredir sessiz olan Ecem Taşer şimdi ise estetik videosu ile geri döndü. Ecem Taşer yeni videosunda diş estetiği yaptırdığı anları paylaştı.
İşte o video: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda