Kocası Olmadan Tatile Gittiği İçin Linç Edilen Ecem Taşer'den Yeni Paylaşım: 'Estetik Yaptırmaya Gidiyoruz'

Sosyal medyada Ecem Taşer ismini kullanan ancak gerçek ismi Ece Taşer olan fenomen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda büyük bir lince maruz kalmıştı. Kocası izin alamadığı için arkadaşlarıyla tatile giden Ecem Taşer, yaptığı paylaşımlarda yer alan WhatsApp konuşması nedeniyle sosyal medyada lince maruz kalmıştı.