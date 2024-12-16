Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun İtirafından Şakir Paşa Ailesi'nin Çözümlemesine Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun İtirafından Şakir Paşa Ailesi'nin Çözümlemesine Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızılcık Şerbeti gelmiş geçmiş en kaoslu, en entrika dolu dizilerden biri. Ancak son zamanlarda dizide izlediklerimizden ziyade setle ilgili duyduklarımız daha olaylı görünüyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda Müjde Uzman'ın "tükendim" açıklamasından bu yana dizideki ortam pek de düzelmedi diyebiliriz. Yeni sezonda diziye katılan oyunculardan duyduklarımız genellikle kafaları epey karıştırıyor. Şebnem Bozoklu hariç tüm yeni oyuncular diziden ayrılmış, yakın zamanda Sevtap rolüyle Neslihan Yeldan diziye katılmıştı. Ancak onun söyledikleri de bir kez daha "Neler oluyor?" diye düşündürdü.
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2. Ekranların en çok konuşulan yapımlarından olan Kızıl Goncalar'da gerim gerim gerildiğimiz bir bölümün daha sonuna geldik. Vahid'e saldırıldığını gördüğümüz bölüm yayınlanırken, karakteri canlandıran Tolga Tekin'in Gülay Afşar’la yayınına katılarak Oksijen TV ekranlarına verdiği röportajı izledik. Karakteriyle ilgili konuşan Tekin, oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Diziye veda etmesinin ardından "Rüyalarıma girdi" diyen ünlü oyuncu, diziyle ilgili de önemli söylemlerde bulundu.
3. Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu, ikinci sezonuyla da beğeni topluyor. Ancak her dizide olduğu gibi Sandık Kokusu'nda da hem reyting stresi hem de artan maliyetler ve oyuncu ücretleri büyük sorun teşkil ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi oyuncuları sektöre ışık tutacak bir karar alarak dizinin final yapmasına engel oldular. 39. bölümü yayınlanacak dizinin 50 bölüm yayınlanması için garanti alındı ve oyuncular ücretlerinde indirim yaptılar. Ayrıca dizinin kadrosuna bir oyuncu daha katıldı.
4. Kızılcık Şerbeti'nde ilk sezon kaosu sonunda geri döndü! Son haftalarda temposu artan dizi izleyicinin de beğenisini kazanmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ilk sezondakine benzer anların yaşandığı görüldü. Ömer, Görkem'in Pembe'ye iftira attığını ortaya çıkardı ve Pembe, Görkem'i evden kovdu! Görkem'le ilgili gerçeklerin açığa çıkmasını uzun süredir bekliyorduk. Bakalım asıl bundan sonra bizi neler bekliyor?
5. Eğer öğrenmeye açık ve ilgiliyseniz bilgi yarışmalarının da sıkı takipçisi olursunuz. Ülkemizde yakından takip ettiğimiz pek çok bilgi yarışmasının yanı sıra, bu kez gündeme İngiltere'de yayınlanan The 1% Club geldi. Yarışmada sorulan bir matematik sorusu oldukça ilgi çekiciydi. 97.000 pound ödüllü (4 milyon TL) soru için verilen süre ise yalnızca 30 saniyeydi. Bakalım siz soruyu doğru yanıtlayabilecek misiniz?
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6. Kısmetse Olur Aşkın Gücü birinci sezonunda tuhaf hareketleri ve açıklamalarıyla dikkat çeken Zeyd Gümüştutan hakkında dün gece "öldü" iddiaları dolanmaya başladı. Amerika'ya girmeye çalışırken Meksika sınırında öldürüldüğü iddia edilen Zeyd Gümüştutan hakkında ilk açıklama Kısmetse Olur ifşalarıyla meşhur Yasin Özbek'ten geldi.
7. NOW TV ekranlarında sezonun en iddialı yapımlarından biri sonunda başladı. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Meryem Uzerli gibi birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı dizi ilk bölümüyle tam 7 kez ekrana geldi. Dizide birbirinden ünlü isimlerin hayatlarına yer verildiğini ilk bölümden öğrendik. Gelin bir de aile ağacına birlikte bakalım!
8. 3 sezondur ekranlara gelen Yalı Çapkını, kemik izleyicisini korumaya devam ediyor. Ancak bir yükselip bir düşen reytingler ve sosyal medyadan gelen tepkiler sonucunda yarışmayla ilgili final iddiaları ortaya atılmıştı. Son zamanlarda yeniden toparlansa bile bu iddialar güç kazanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, diziyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Dizinin kaçıncı bölümde final yapmayı planladığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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