Kızılcık Şerbeti'nde Sunroof Türbandan Survivor'da Kural Değişikliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'nde Sunroof Türbandan Survivor'da Kural Değişikliğine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
13 Ocak Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Mihri'nin giyim tarzı ve 'sunroof' türbanı dillere düşmüştü. Dizideki babası Ertuğrul'un verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
2. Survivor All Star 2024 yarışmacılar arası büyük bir hırsla başladı.
3. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih ile yeniden evlenen Doğa, kayınvalidesi Pembe'ye adeta savaş açtı. Bir türlü yıldızları barışmasa da ikili arasında artık büyük bir savaş başladı diyebiliriz. Tepkiler de tabii ki gecikmedi.
4. Olayların durulmak yerine iyiden iyiye kızıştığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.
5. Dizinin son bölümü geride kalmış ve biz henüz şokunu atlatamamışken, bir de başımıza fragman yayınlandı. Apo'nun kalp krizi geçirdiği fragman yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
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6. Kızılcık Şerbeti olur da Yalı Çapkını olmaz mı hiç? Dizinin son bölümünde öyle bir kurgu yapılmıştı ki izleyici anında tepkisini gösterdi elbette.
8. Sezona çok iddialı bir giriş yapan Dilek Taşı, 80'li yıllarda geçen bir dönem dizisi olduğu için ilk başlarda yoğun tepki görüp yüksek reytingler almıştı. Ancak ilerleyen haftalarda reytingleri düşen dizi için final kararı alındı.
9. Gerilimin son bulmadığı Yalı Çapkını'nın son bölümüne izleyiciden yorum yağdı.
10. Yıllardır TV ekranlarında göremediğimiz Çağatay Ulusoy, Gaddar dizisiyle ekranlara dönüyor. Dizinin 2 Şubat'ta yayınlanacağı açıklanmıştı ancak kanal yayın tarihinin değiştiğini duyurdu.
11. Kızılcık Şerbeti'nde tarz değiştiren Mihri'nin 'sunroof türbanlı' haline sosyal medyadan pek çok yorum yapıldı.
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13. Survivor All Star'da kadınların ve erkeklerin ayrı yarıştığı sistem izleyici tarafından pek onay almıyordu. Acun Ilıcalı yarışmadaki kuralların değiştiğini açıkladı.
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