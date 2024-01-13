Yalı Çapkını'nın Yayınlanan Son Bölümünde Yapılan Kurguya Eleştiri Yağdı!
Yalı Çapkını'nın Yayınlanan Son Bölümünde Yapılan Kurguya Eleştiri Yağdı!
Yalı Çapkını son zamanların en iyi dizilerinden biri. Kızılcık Şerbeti ile reyting rekabeti her hafta başka bir heyecan getiriyor bize. Son zamanlarda senaryoya yapılan eleştiriler yüzünü şimdi de kurguya döndü. Son yayınlanan bölümünde yapılan kurgu eleştiri aldı.
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Son iki yılın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını her cuma çenemizi yormaya devam ediyor.
Başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yakaladığı uyum uzun bir süre dikkatimizi çekmişti.
Tabii bunun üzerine birçok olay oldu. Bazı ayrılıklar yaşandı, bazı ilişkiler başladı...
Son olarak ise Afra Saraçoğlu'nun "Hayatımda kimse yok!" açıklamasıyla ikilinin ilişkilerinin sonlandığını anlamış olduk.
Özel hayatları kendilerine kalsın biz bugün biraz dizi hakkında konuşalım. Popüler bir başlangıç yapan ve uzun süre reytinglerde birincilik için yarışan Yalı Çapkını biraz popülerliğini yitirmiş gibi.
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Senaristinin değişmesi ile olayların başladığı Yalı Çapkını'nı sevenleri artık ne yazık ki mutlu değil. Başrol karakterleri Seyran ve Ferit'i daha sık yan yana görmek isteyen izleyiciler maalesef bu görüntülerinden mahrum bırakıldı.
Eee tabii Pelin'in eve geri dönmesi, Seyran'ın evden ayrılması dizinin sevenleri için büyük hayal kırıklığı oldu.
Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde de dizide dikkat çeken şey kurgu oldu.
Bu görüntüye katlanamayan kullanıcılar X üzerinden tepkilerini belirtti;
1. Maalesef gerçek...
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2. Bana da biraz öyle geldi.
3. 😂
4. 👇
5. TikTok'ta daha iyileri var.
6. 👇
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7. 👇
8. 😂
9. 👇
10. Gerçekten bu görüntüyü nasıl onayladılar?
11. Yazık ettiler...
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