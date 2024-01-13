Yalı Çapkını'nın Yayınlanan Son Bölümünde Yapılan Kurguya Eleştiri Yağdı!

Yalı Çapkını son zamanların en iyi dizilerinden biri. Kızılcık Şerbeti ile reyting rekabeti her hafta başka bir heyecan getiriyor bize. Son zamanlarda senaryoya yapılan eleştiriler yüzünü şimdi de kurguya döndü. Son yayınlanan bölümünde yapılan kurgu eleştiri aldı.