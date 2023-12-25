Kızılcık Şerbeti Mihri'nin Gerçek Halinden Celal Şengör'ün Kızıl Goncalar Yorumuna TV Dünyasında Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Mihri'nin Gerçek Halinden Celal Şengör'ün Kızıl Goncalar Yorumuna TV Dünyasında Yaşananlar
25 Aralık Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen Yargı'nın her bölümü birbirinden olaylı geçiyor. Ancak bu kez olaylar bambaşka yönde seyretti! Tartışan Ceylin ve Ilgaz'ın küs uyumamak adına sevişmesi izleyenlerin ağzını açık bıraktı.
MasterChef'te finale iki hafta kala favori yarışmacılardan biri olan Batuhan elendi. Batuhan'ın elenmesiyle de sosyal medyadan pek çok yorum yapıldı.
Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'da işlenen Mustafa Hakkulu'nun kaybolması olayında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kayıplara karışan Hakkulu'nun cesedi bulunurken, ardından canlı yayında cinayet itirafı geldi.
Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni karakterlerden biri olan Mihri'nin gerçek hayattaki hali görenleri adeta büyüledi.
FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi içerdiği tarikat sahneleri nedeniyle başta İsmailağa Cemaati olmak üzere pek çok kesim tarafından eleştirilmiş ve RTÜK'e şikayet edilmişti. RTÜK tarafından incelemesi başlatılan Kızıl Goncalar dizisinin çekim mekanları hızla iptal edilirken, Celal Şengör söz konusu olaya açtı ağzını yumdu gözünü.
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Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği saldırı sonucu ne yazık ki 12 askerimiz şehit olmuştu. Yargı dizisinin 77. bölümünde askerlerimiz unutulmadı ve yapılan operasyon sahnesi ile askerlerimize saygı duruşunda bulunuldu.
atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim resmen yaprak dökümü yaşıyor. Dizinin iki başrol oyuncusunun ayrılık kararı aldığı iddiası çok konuşulurken, Birsen Altuntaş söz konusu iddialara açıklık getirdi.
Kızılcık Şerbeti yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana ekranları kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuruyor. Geniş bir izleyici kitlesi elde eden yapımın senaristi Faruk Turgut dizinin öne çıkan karakterlerinden "Nursema" hakkında açıklamalarda bulundu.
2024'e evde girmek isteyenler için televizyon kanalları yılbaşı programlarını duyurmaya başladı. Peki hangi kanalda hangi ünlü isim konuk olacak?
İrem Derici'nin katıldığı bir programda büyük dedikodu olarak anlattığı "manav" hikayesindekilerin kim olduğu epey merak edilmişti. Sosyal medyada gündem olan videonun ardından, kendileri olduğu düşünülen 2. Sayfa programı sunucuları Müge ve Gülşen programda konuya açıklık getirdi.
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