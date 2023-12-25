Yargı Dizisinde Pençe-Kilit Harekâtı Şehitlerimiz Unutulmayarak Askerlerimiz İçin Saygı Duruşunda Bulunuldu!

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği saldırı sonucu ne yazık ki 12 askerimiz şehit olmuştu. Yargı dizisinin 77. bölümünde askerlerimiz unutulmadı ve yapılan operasyon sahnesi ile askerlerimize saygı duruşunda bulunuldu.

Video kaynak: Milliyet