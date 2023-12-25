Yargı Dizisinde Pençe-Kilit Harekâtı Şehitlerimiz Unutulmayarak Askerlerimiz İçin Saygı Duruşunda Bulunuldu!
Yargı Dizisinde Pençe-Kilit Harekâtı Şehitlerimiz Unutulmayarak Askerlerimiz İçin Saygı Duruşunda Bulunuldu!
Kaynak: https://www.kanald.com.tr/yargi/haber...
Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği saldırı sonucu ne yazık ki 12 askerimiz şehit olmuştu. Yargı dizisinin 77. bölümünde askerlerimiz unutulmadı ve yapılan operasyon sahnesi ile askerlerimize saygı duruşunda bulunuldu.
Video kaynak: Milliyet
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın bir üsse sızmaya çalışmasının ardından çıkan çatışma sonucu 12 askerimiz şehit oldu, yüreklerimize kor düştü.
Kaybettiğimiz canlarımız ülke olarak hepimizin derin bir acı ve üzüntü duymasına sebebiyet verdi.
Pazar akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Yargı'da askerlerimiz unutulmadı.
Dizide senaryo gereği özel hareket polislerince yapılan "Legus Operasyonu” ile askerlerimize saygı duruşunda bulunuldu.
Cem Karaca’nın Deniz Üstü Köpürür şarkısı eşliğinde yapılan şafak operasyonu izleyiciyi duygulandırdı.
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Milletin çoluğu çocuğu genc yaşta hiç yerine ölüyor,bunalr dizi peşinde, vicdan bir bende mi var