Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisinden Kızılcık Şerbeti Senaristlerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
4 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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2025 yaz sezonunda yayınlanan iki diziden biri olan Çift Kişilik Oda için final kararı alındı.
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak büyük bir başarıya imza attı.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sayesinde yeni yayın döneminde epey aşiret dizisi izleyeceğiz.
Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'un televizyona ne zaman geri döneceği merak ediliyordu.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, yeni sezon onayı alan diziler arasında yer aldı.
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Star TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinin başında "Çarpıntı" yer alıyor.
Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.
Yaz sezonunda eski yıllardaki gibi cıvıl cıvıl yaz dizileri artık yayınlanmıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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