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Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisinden Kızılcık Şerbeti Senaristlerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisinden Kızılcık Şerbeti Senaristlerine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kıvanç Tatlıtuğ Kızıl Goncalar Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.07.2025 - 00:27

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

4 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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2025 yaz sezonunda yayınlanan iki diziden biri olan Çift Kişilik Oda için final kararı alındı.

2025 yaz sezonunda yayınlanan iki diziden biri olan Çift Kişilik Oda için final kararı alındı.

NOW'ın yeni yaz dizisi Çift Kişilik Oda, yaz sezonu için hiç de fena olmayan reytingler alsa da kanal, düşük reytingleri sebep göstererek erken final kararı aldı. Çift Kişilik Oda'nın final yapacak olmasına haliyle X üzerinden tepkiler gecikmedi.

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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak büyük bir başarıya imza attı.

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak büyük bir başarıya imza attı.

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden Kızılcık Şerbeti, mayıs ayında 3. sezon finaliyle ekrana gelmişti. Eylül ayına kadar ekranlara ara veren Şerbo'nun yeni sezonunda neler olacağı seyirciyi şimdiden heyecanlandırırken Kızılcık Şerbeti senaristlerinden 4. sezona dair iddialı bir paylaşım geldi.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sayesinde yeni yayın döneminde epey aşiret dizisi izleyeceğiz.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sayesinde yeni yayın döneminde epey aşiret dizisi izleyeceğiz.

Uzak Şehir'in ardından aşiret dizisi furyası tam gaz devam ediyor. Show TV'de yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi de yeni sezonda yayında olacak aşiret dizilerinin başında yer alıyor. Engin Akyürek'in başrolde yer aldığı Bereketli Topraklar'ın kadın başrolü için Deniz Baysal'a teklif gitmişti. Deniz Baysal, sonunda kararını verdi.

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Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'un televizyona ne zaman geri döneceği merak ediliyordu.

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'un televizyona ne zaman geri döneceği merak ediliyordu.

Aile dizisinin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un televizyona ne zaman geri döneceği merak konusuydu. Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler film serisinin dizisinde rol alacağı bilinen Tatlıtuğ'un televizyon dizisi projelerine sıcak bakmadığı bilinirken OGM Pictures büyük bombayı patlattı. Kıvanç Tatlıtuğ, Star TV'nin iddialı dizisi Olasılıksız'ın başrolü oldu!

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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, yeni sezon onayı alan diziler arasında yer aldı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, yeni sezon onayı alan diziler arasında yer aldı.

Eylül ayında başlayacak yeni sezon için sezon finali yapan dizilerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan biri de Bahar dizisi oldu. Başrollerden Mehmet Yılmaz Ak'ın kadrosundan ayrıldığı Bahar dizisine hangi oyuncuların dahil olacağı merak konusu olurken Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar'ın sevilen oyuncusunun Bahar'ın başrolü olduğunu açıkladı.

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Star TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinin başında "Çarpıntı" yer alıyor.

Star TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinin başında "Çarpıntı" yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrıldıktan sonra OGM Pictures'ın iddialı dizisi Çarpıntı'nın başrolü olan Sibel Taşçıoğlu'na başrolde eşlik edecek ismin Deniz Çakır olduğu açıklanmıştı. Birsen Altuntaş bu defa dizide Deniz Çakır'ın partneri olacak oyuncuyu duyurdu.

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Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde iki sezon boyuna Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, aniden diziden ayrılmıştı. Çimen'in Erasmus'a gittiği bir hikayeyle diziden ayrılan Türkmen'in Şerbo'dan ayrılık sebebi merak konusuydu. Saba Tümer'in programına konuk olan Türkmen, sonunda Şerbo'dan ayrılık sebebini açıkladı.

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Yaz sezonunda eski yıllardaki gibi cıvıl cıvıl yaz dizileri artık yayınlanmıyor.

Yaz sezonunda eski yıllardaki gibi cıvıl cıvıl yaz dizileri artık yayınlanmıyor.

Yaz sezonunda iki yaz dizisi ekrana geldi. Bunlardan biri düşük reyting oranları sebebiyle final kararıyla karşı karşıya geldi. NOW'ın iddialı yaz dizisi için final kararı alındığını Birsen Altuntaş duyurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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