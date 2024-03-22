Kıskançlık Krizine Giren Kadın, Kıskandığı Kadının Başından Aşağı Kovayla Su Döküp Saldırdı!

Kaynak: https://www.instagram.com/adana_olaym...
Adana'da yaşanan olayda, iddiaya göre bir eğlence mekanında kıskançlık krizine giren bir kadın, kıskandığı kadının başından aşağıya kovayla su döktü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşılan görüntülerde kıskançlık krizine girdiği iddia edilen kadının kovayla su döktükten sonra fiziksel olarak da saldırdığı anlar görülüyor.
Üzerine kovayla su döküldükten sonra saçları çekilen kadının ise peruk taktığı görülüyor.
İşte gündem olan o görüntüler: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda