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Kıskançlık Krizine Giren Kadın, Kıskandığı Kadının Başından Aşağı Kovayla Su Döküp Saldırdı!

Kıskançlık Krizine Giren Kadın, Kıskandığı Kadının Başından Aşağı Kovayla Su Döküp Saldırdı!

Adana Saldırı kadınlar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 11:52

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Adana'da yaşanan olayda, iddiaya göre bir eğlence mekanında kıskançlık krizine giren bir kadın, kıskandığı kadının başından aşağıya kovayla su döktü.

Kaynak: https://www.instagram.com/adana_olaym...
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Paylaşılan görüntülerde kıskançlık krizine girdiği iddia edilen kadının kovayla su döktükten sonra fiziksel olarak da saldırdığı anlar görülüyor.

Paylaşılan görüntülerde kıskançlık krizine girdiği iddia edilen kadının kovayla su döktükten sonra fiziksel olarak da saldırdığı anlar görülüyor.

Üzerine kovayla su döküldükten sonra saçları çekilen kadının ise peruk taktığı görülüyor.

Üzerine kovayla su döküldükten sonra saçları çekilen kadının ise peruk taktığı görülüyor.

İşte gündem olan o görüntüler: 👇

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