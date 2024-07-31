Kirpiyi Elleriyle Kurabiye Yedirdi: 'Çaya Batırayım mı? Bak Böyle Daha Güzel'

Yeniden Refah Partili Sabahaddin Hazinoğlu, yanına gelen bir kirpiye elleriyle kurabiye yedirdi. Kurabiyeyi çaya batırıp, kirpiye yediren Hazinoğlu, kirpiye 'Ellerimle beslemek istiyorum. Bak boşuna korktun, biz seni seviyoruz' dedi.
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Yeniden Refah Partili Sabahaddin Hazinoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler gündem oldu.
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Kirpiyi besleyen Hazinoğlu, 'İnşallah kör olmaz, kirpiye şekerin bir zararı yoktur İnşallah. Ellerimle beslemek istiyorum. Bak boşuna korktun, biz seni seviyoruz' dedi. İşte o görüntüler;📹
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