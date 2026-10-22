Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu'yu Darp Etmişti: Eski Sevgilisi Emircan Şahin'e Verilen Ceza Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızı Derin Talu'nun, yaklaşık dört ay birlikte olduğu işadamı Emircan Şahin hakkında açılan darp davası sonunda karara bağlandı. Olayın duyulduğu günlerde annesi Defne Samyeli de kızının darp edildiğini doğrulamış, konu magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmuştu. Basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla 5 yıla kadar hapsi istenen Şahin için mahkemenin verdiği karar ise Sabah'ın haberiyle ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki çıkışlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Derin Talu, telefonuna gelen bir mesajın ardından çıkan kavgada darp edildiğini söyleyerek şikâyetçi olmuştu.
Emircan Şahin için 5 yıla kadar hapis istenen darp davasında mahkemenin kararı belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın