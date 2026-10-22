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Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu'yu Darp Etmişti: Eski Sevgilisi Emircan Şahin'e Verilen Ceza Belli Oldu!

Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu'yu Darp Etmişti: Eski Sevgilisi Emircan Şahin'e Verilen Ceza Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 08:00
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Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızı Derin Talu'nun, yaklaşık dört ay birlikte olduğu işadamı Emircan Şahin hakkında açılan darp davası sonunda karara bağlandı. Olayın duyulduğu günlerde annesi Defne Samyeli de kızının darp edildiğini doğrulamış, konu magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmuştu. Basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla 5 yıla kadar hapsi istenen Şahin için mahkemenin verdiği karar ise Sabah'ın haberiyle ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki çıkışlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki çıkışlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Derin Talu, kardeşi Deren Talu ile birlikte uzun süredir magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında. Matcha tutkusundan 'old money' yorumlarına kadar sosyal medyada paylaştığı videolarla sık sık konuşulan Derin Talu, özel hayatıyla da merak edilmeyi sürdürüyor.

Genç ismin adı 2023 baharında ise çok daha ciddi bir haberle duyulmuş, o dönem birlikte olduğu işadamı Emircan Şahin tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı.

Derin Talu, telefonuna gelen bir mesajın ardından çıkan kavgada darp edildiğini söyleyerek şikâyetçi olmuştu.

Derin Talu, telefonuna gelen bir mesajın ardından çıkan kavgada darp edildiğini söyleyerek şikâyetçi olmuştu.

Sabah'ın haberine göre Emircan Şahin'in evinde bulundukları sırada Derin Talu'nun telefonuna gelen bir mesaj, çift arasında büyük bir tartışmaya dönüştü. Sabahın erken saatlerinde gittiği hastaneden darp raporu alan Talu, iddiaya göre Şahin'in 'Beni aldatırsan seni öldürürüm' diyerek kendisine hakaret ettiğini de anlatarak şikâyetçi oldu.

Olayın duyulduğu günlerde annesi Defne Samyeli, muhabirlerin sorusuna 'Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi' yanıtını vermişti. Emircan Şahin ise ifadesinde suçlamaları reddetmiş, ayrılmak istediğini söyleyince Talu'nun kendisine saldırdığını ve kendini korumak için onu bileklerinden ittiğini öne sürmüştü.

Emircan Şahin için 5 yıla kadar hapis istenen darp davasında mahkemenin kararı belli oldu.

Emircan Şahin için 5 yıla kadar hapis istenen darp davasında mahkemenin kararı belli oldu.

Savcılığın hazırladığı iddianamede Emircan Şahin hakkında basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Şahin, Derin Talu ve tarafların avukatları katıldı.

Karşılıklı savunmaların ardından mahkeme heyeti, Şahin'in hakaret ve tehdit suçlarından beraatine, basit yaralama suçundan ise 5 bin 600 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Kararın ardından Derin Talu'nun ya da annesi Defne Samyeli'nin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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