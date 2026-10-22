Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu'yu Darp Etmişti: Eski Sevgilisi Emircan Şahin'e Verilen Ceza Belli Oldu!

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Derin Talu, kardeşi Deren Talu ile birlikte uzun süredir magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında. Matcha tutkusundan 'old money' yorumlarına kadar sosyal medyada paylaştığı videolarla sık sık konuşulan Derin Talu, özel hayatıyla da merak edilmeyi sürdürüyor.

Genç ismin adı 2023 baharında ise çok daha ciddi bir haberle duyulmuş, o dönem birlikte olduğu işadamı Emircan Şahin tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı.