Didem Belen "Yine Aynı Kadın" Demişti: Somer Sivrioğlu'ndan Aldatma İddiasının Ardından Dikkat Çeken Hamle!
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MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, nişanlısı Didem Belen'in aldatma iddiasıyla duyurduğu ayrılığın ardından sosyal medyada sessizliğini bozdu. Belen'in 'yine aynı kadın' sözleri ve paylaşımını silmezse hesabının kapattırılacağı yönünde tehdit edildiğini söylemesi magazin gündemini sallarken, ünlü şefin Instagram'da yaptığı paylaşım da kısa sürede konuşulmaya başladı. Sivrioğlu'nun iddialara adını anmadan verdiği bu karşılık, ayrılığın perde arkasına duyulan merakı daha da artırdı.
Somer Sivrioğlu, MasterChef jürisindeki yıllarının yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine taşındı.
Palandöken'deki romantik evlilik teklifiyle taçlanan aşk, Didem Belen'in aldatma iddiası ve tehdit sözleriyle bitti.
Somer Sivrioğlu'nun aldatma iddiasının ardından Instagram'da paylaştığı yazgı notu sosyal medyada dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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