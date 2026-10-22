Didem Belen "Yine Aynı Kadın" Demişti: Somer Sivrioğlu'ndan Aldatma İddiasının Ardından Dikkat Çeken Hamle!

Sivrioğlu'nun bu sözlerinin ardından ilişki hızla ilerledi ve ünlü şef, Aralık 2025'te Palandöken'de karlar arasında Belen'e evlilik teklif ederek takipçilerini heyecanlandırdı. Ağustos'ta birbirlerini takipten çıkmaları ve ortak fotoğrafların silinmesi ayrılık iddialarını alevlendirse de çift, Eylül'de yakın arkadaşları Celal Can Algül ile Yağmur Gedik'in nikahına el ele katılarak barıştıklarını göstermişti. Asıl bomba ise Belen'in Instagram hikayesinde ilişkinin 'daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle' bittiğini yazmasıyla patladı.

Belen, 'Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor' sözleriyle aldatıldığını ima ederken bahsettiği kadının kim olduğunu açıklamaya gerek görmediğini de belirtti. Hikayesinin sonuna 'Eğer paylaşımımı silmezsem hesabımı kapattırılmakla tehdit edildim' notunu ekleyen Belen, tehdidin kimden geldiğini ise yazmadı.