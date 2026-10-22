article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Didem Belen "Yine Aynı Kadın" Demişti: Somer Sivrioğlu'ndan Aldatma İddiasının Ardından Dikkat Çeken Hamle!

Didem Belen "Yine Aynı Kadın" Demişti: Somer Sivrioğlu'ndan Aldatma İddiasının Ardından Dikkat Çeken Hamle!

MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 07:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, nişanlısı Didem Belen'in aldatma iddiasıyla duyurduğu ayrılığın ardından sosyal medyada sessizliğini bozdu. Belen'in 'yine aynı kadın' sözleri ve paylaşımını silmezse hesabının kapattırılacağı yönünde tehdit edildiğini söylemesi magazin gündemini sallarken, ünlü şefin Instagram'da yaptığı paylaşım da kısa sürede konuşulmaya başladı. Sivrioğlu'nun iddialara adını anmadan verdiği bu karşılık, ayrılığın perde arkasına duyulan merakı daha da artırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Somer Sivrioğlu, MasterChef jürisindeki yıllarının yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine taşındı.

Somer Sivrioğlu, MasterChef jürisindeki yıllarının yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine taşındı.

Avustralya'da açtığı restoranlarla tanınan Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte yıllardır MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturuyor ve yarışmanın babacan şefi olarak geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanmış durumda. Derin ve Deniz adında iki çocuğu olan ünlü şef, 2021'de eşi Aslı Sencer'le yollarını ayırdıktan sonra Ayşe Özyılmazel ve Tilbe Uslu ile yaşadığı kısa süreli ilişkilerle de magazin sayfalarından eksik olmadı. 2025 sonbaharında Talya Didem Belen'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Sivrioğlu, o dönem yaptığı açıklamada 'Öylesine bir ilişki değil' diyerek bu birlikteliği ne kadar ciddiye aldığını açıkça dile getirmişti.

Palandöken'deki romantik evlilik teklifiyle taçlanan aşk, Didem Belen'in aldatma iddiası ve tehdit sözleriyle bitti.

Palandöken'deki romantik evlilik teklifiyle taçlanan aşk, Didem Belen'in aldatma iddiası ve tehdit sözleriyle bitti.

Sivrioğlu'nun bu sözlerinin ardından ilişki hızla ilerledi ve ünlü şef, Aralık 2025'te Palandöken'de karlar arasında Belen'e evlilik teklif ederek takipçilerini heyecanlandırdı. Ağustos'ta birbirlerini takipten çıkmaları ve ortak fotoğrafların silinmesi ayrılık iddialarını alevlendirse de çift, Eylül'de yakın arkadaşları Celal Can Algül ile Yağmur Gedik'in nikahına el ele katılarak barıştıklarını göstermişti. Asıl bomba ise Belen'in Instagram hikayesinde ilişkinin 'daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle' bittiğini yazmasıyla patladı.

Belen, 'Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor' sözleriyle aldatıldığını ima ederken bahsettiği kadının kim olduğunu açıklamaya gerek görmediğini de belirtti. Hikayesinin sonuna 'Eğer paylaşımımı silmezsem hesabımı kapattırılmakla tehdit edildim' notunu ekleyen Belen, tehdidin kimden geldiğini ise yazmadı.

Somer Sivrioğlu'nun aldatma iddiasının ardından Instagram'da paylaştığı yazgı notu sosyal medyada dikkat çekti.

Somer Sivrioğlu'nun aldatma iddiasının ardından Instagram'da paylaştığı yazgı notu sosyal medyada dikkat çekti.

Didem Belen'in bu sözleri magazin gündeminin ilk sırasına yerleşirken iddialara doğrudan bir açıklama yapmayan Sivrioğlu, Instagram'da paylaştığı Mevlana temalı bir videonun altına kısa bir not düştü. Ünlü şefin 'Sonunda üç şey önemli; ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve yazgında olmayandan nasıl zerafetle vazgeçtiğin' sözleri, sosyal medyada Belen'in suçlamalarına verilmiş sessiz bir yanıt olarak yorumlandı. Sivrioğlu'nun aldatma ve tehdit iddialarına dair net bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın