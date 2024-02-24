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Kendisine Dava Açan Avukatların Akıl Sağlığının Yerinde Olmadığını İddia Etti: Avukatlar Hastaneye Sevk Edildi

Kendisine Dava Açan Avukatların Akıl Sağlığının Yerinde Olmadığını İddia Etti: Avukatlar Hastaneye Sevk Edildi

Avukat Dava Hastane
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 11:08

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İstanbul Barosu Gündemi isimli Twitter (X) hesabı tarafından paylaşılan bir videoda, bir avukatın yaşanan ilginç olayı anlattığı anlar görülüyor.

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O videodaki kişi, 'Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, avukat arkadaşlarımızın vesayet altına alınmaları için akıl sağlığı yönünden hastaneye sevk etmiş' diyor.

O videodaki kişi, 'Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, avukat arkadaşlarımızın vesayet altına alınmaları için akıl sağlığı yönünden hastaneye sevk etmiş' diyor.

O adam nedenini ise, "Avukat arkadaşlarımız dava açtığı için davadan rahatsız olan davalı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup meslektaşlarımızın vesayet altına alınmasını istiyor ve fıkra gibi inanamazsınız hakim, 'Standart işlem, vatandaş talep ettiyse ben yapmak zorundayım. Akıl sağlığınızı araştırmak zorundayım' diyor" dedi.

O adam nedenini ise, "Avukat arkadaşlarımız dava açtığı için davadan rahatsız olan davalı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup meslektaşlarımızın vesayet altına alınmasını istiyor ve fıkra gibi inanamazsınız hakim, 'Standart işlem, vatandaş talep ettiyse ben yapmak zorundayım. Akıl sağlığınızı araştırmak zorundayım' diyor" dedi.

Olayı anlatan avukat sözlerinin devamında ise, 'İşin komiği, vasi olarak da kendisinin atanmasını talep etmiş. Ve bu dilekçeyi ciddiye alıp işlem yapan hakimler var bu ülkede, inanılır gibi değil' dedi.

İstanbul Barosu Gündemi isimli Twitter (X) hesabı o görüntüleri, "Kendisine dava açan avukatların vesayet altına alınıp vasi olarak da kendisinin atanmasını isteyen vatandaşın talebini ciddiye alıp işleme koyan ve avukatların akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmak üzere hastaneye sevk eden Sulh Hukuk Hakimi" diyerek paylaştı.

İstanbul Barosu Gündemi isimli Twitter (X) hesabı o görüntüleri, "Kendisine dava açan avukatların vesayet altına alınıp vasi olarak da kendisinin atanmasını isteyen vatandaşın talebini ciddiye alıp işleme koyan ve avukatların akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmak üzere hastaneye sevk eden Sulh Hukuk Hakimi" diyerek paylaştı.

İşte o anlar: 👇

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Bozkurt

Söz konusu avukatlar olunca, olayın detaylarını bilmeden kesin bir şey söylememek lazım.

patatessoğan lobisi

Bir kişi olsa kısmen haklısınız fakat birden fazla avukattan bahsediyor, çoklu delirme :D üstelik bir de bunu talep eden akrabaları, sürekli çalıştığı mesle... Devamını Gör

s2ip60

Ben sana ne hakimler göstereyim bu ne ki orta halli bir idiot bu daha neleri var

Eren

Deniz Abi avukatların hep yanındadır. Adam kariyerini avukatları korumaya harcadı