Kendisine Dava Açan Avukatların Akıl Sağlığının Yerinde Olmadığını İddia Etti: Avukatlar Hastaneye Sevk Edildi

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O videodaki kişi, 'Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, avukat arkadaşlarımızın vesayet altına alınmaları için akıl sağlığı yönünden hastaneye sevk etmiş' diyor.
O adam nedenini ise, "Avukat arkadaşlarımız dava açtığı için davadan rahatsız olan davalı Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup meslektaşlarımızın vesayet altına alınmasını istiyor ve fıkra gibi inanamazsınız hakim, 'Standart işlem, vatandaş talep ettiyse ben yapmak zorundayım. Akıl sağlığınızı araştırmak zorundayım' diyor" dedi.
İstanbul Barosu Gündemi isimli Twitter (X) hesabı o görüntüleri, "Kendisine dava açan avukatların vesayet altına alınıp vasi olarak da kendisinin atanmasını isteyen vatandaşın talebini ciddiye alıp işleme koyan ve avukatların akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmak üzere hastaneye sevk eden Sulh Hukuk Hakimi" diyerek paylaştı.
İşte o anlar: 👇
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Söz konusu avukatlar olunca, olayın detaylarını bilmeden kesin bir şey söylememek lazım.
Bir kişi olsa kısmen haklısınız fakat birden fazla avukattan bahsediyor, çoklu delirme :D üstelik bir de bunu talep eden akrabaları, sürekli çalıştığı mesle... Devamını Gör
Ben sana ne hakimler göstereyim bu ne ki orta halli bir idiot bu daha neleri var
Deniz Abi avukatların hep yanındadır. Adam kariyerini avukatları korumaya harcadı