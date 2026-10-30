"Bütçem Kısıtlı Ama İşim Görülsün" Diyenlere Ekonomik Öğrenci Bilgisayarı Tavsiyeleri

4-5 yıl götürecek öğrenci laptopu: Casper Nirvana S100'ün yükseltme payı ne kadar?

4-5 yıl kullanılacak bir öğrenci laptopunda asıl soru, bugünkü donanım yarın yetmediğinde ne yapacağın. Casper Nirvana S100 bu soruya iki SODIMM RAM yuvası ve 64GB'a kadar DDR5 bellek desteğiyle cevap veriyor: 8GB ya da 16GB ile başlayıp ihtiyaç arttıkça belleği büyütebilirsin.

Uzun vadeli kullanım için S100'ün sunduğu üç şey

Yükseltilebilir bellek: 2 adet SODIMM yuvası, en fazla 64GB DDR5. Birinci sınıfta not alma ve ödev için seçtiğin bellek, son sınıfta bitirme projesinde ya da daha ağır programlarda dar gelirse yükseltme yolu açık.

2 adet SODIMM yuvası, en fazla 64GB DDR5. Birinci sınıfta not alma ve ödev için seçtiğin bellek, son sınıfta bitirme projesinde ya da daha ağır programlarda dar gelirse yükseltme yolu açık. Hızlı depolama: PCIe 4.0 M.2 SSD seçeneklerinde okuma hızı 5000 MB/s'den başlıyor, 2TB seçenekte 6400 MB/s'ye çıkıyor. Ders notları, proje dosyaları ve fotoğraflar için 500GB, 1TB ve 2TB alternatifleri var.

PCIe 4.0 M.2 SSD seçeneklerinde okuma hızı 5000 MB/s'den başlıyor, 2TB seçenekte 6400 MB/s'ye çıkıyor. Ders notları, proje dosyaları ve fotoğraflar için 500GB, 1TB ve 2TB alternatifleri var. Daha büyük batarya: 54,72 Wh (3 hücre) batarya, X100'ün 45,60 Wh bataryasına göre yaklaşık %20 daha yüksek kapasiteye sahip. Kutudan 65W adaptörle çıkıyor.

Casper'a göre S100'ün alüminyum kasası hem dayanıklılığa hem de yoğun işlemlerde ısının dağılmasına katkı sağlıyor; bu da yıllarca çantaya girip çıkacak bir bilgisayar için önemli bir detay.

Garanti tarafında ne bekleyebilirsin?

Casper Nirvana S100 ve X100'ün teknik özelliklerinde garanti süresi 24 ay olarak geçiyor. 4-5 yıllık plan yapıyorsan ilk iki yılın garanti kapsamında olduğunu, sonraki yıllar için RAM ve depolama yükseltmesini kendi bütçene göre planlaman gerektiğini hesaba kat.