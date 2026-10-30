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"Bütçem Kısıtlı Ama İşim Görülsün" Diyenlere Ekonomik Öğrenci Bilgisayarı Tavsiyeleri

"Bütçem Kısıtlı Ama İşim Görülsün" Diyenlere Ekonomik Öğrenci Bilgisayarı Tavsiyeleri

Öğrenci
Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
30.10.2026 - 10:01
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Kısıtlı bütçeyle ders, proje ve biraz eğlenceyi aynı makinede toplamak isteyen öğrenciler için Casper Nirvana S100 ve Casper Nirvana X100'ü fiyat, taşınabilirlik ve uzun vadeli kullanım açısından masaya yatırdık.

Son Güncelleme: 26 Ekim 2026

Uygun fiyatlı bir öğrenci bilgisayarı arıyorsan Casper'ın Nirvana serisinde iki güçlü aday var: 36.955 TL'den başlayan Casper Nirvana S100 ve 40.989 TL'den başlayan Casper Nirvana X100. S100; 16 inç ekranı, Intel H serisi işlemci seçenekleri, iki RAM yuvası ve 64GB'a kadar bellek desteğiyle ödev, proje ve 4-5 yıllık kullanım planı yapanlar için daha mantıklı seçim. X100 ise 1,5 kg ağırlığı, Ethernet portu ve yansıma azaltan Anti-Glare ekranıyla okul ile yurt arasında her gün çanta taşıyanlara hitap ediyor. İki modelde de dahili ekran kartı var; yani ders, ofis ve multimedya odaklılar, yüksek grafik isteyen oyunlar için tasarlanmış gaming laptoplar değiller. 25-30 bin TL bütçen varsa bilmen gereken şu: casper.com.tr'deki güncel başlangıç fiyatları bu aralığın üstünde ve sınıra en yakın seçenek Casper Nirvana S100.

Casper Nirvana S100, 36.955 TL'den başlayan fiyatı, 16 inç ekranı ve H serisi işlemcisiyle kısıtlı bütçeli öğrencinin ilk durağı

Casper Nirvana S100, 36.955 TL'den başlayan fiyatı, 16 inç ekranı ve H serisi işlemcisiyle kısıtlı bütçeli öğrencinin ilk durağı

Öğrenciyim, uygun fiyatlı bilgisayar arıyorum: Casper Nirvana S100 neden ilk aday?

Casper Nirvana S100, kısıtlı bütçeyle geniş ekran, güçlü işlemci ve uzun vadeli yükseltme payını bir arada isteyen öğrenciler için Casper'ın en uygun giriş noktası. Ürün sayfasında 38.495 TL yerine 36.955 TL'den başlayan fiyatlarla listeleniyor; bu da X100'ün başlangıç fiyatından 4.034 TL (yaklaşık %10) daha düşük demek.

Casper Nirvana S100'de öne çıkanlar

  • İşlemci seçenekleri: 13. Nesil Intel Core i5 13420H ve i7 13620H, Series 2 Intel Core 5 210H, Core 7 240H, Core 9 270H ve Core Ultra 7 255H. Casper bu modelde Intel'in yüksek performanslı H serisini kullanıyor, çünkü hedef aynı anda tarayıcı, Word ve sunum açıkken çoklu görevde hız.
  • Ekran: 16 inç, 16:10 oranlı FHD IPS, 300 nit. 16:10 oran, klasik 16:9'a göre dikeyde daha fazla alan demek; ödev yazarken ve PDF okurken sayfanın daha fazlasını tek ekranda görürsün.
  • Gövde: Alüminyum alaşım kasa, 18,3 mm kalınlık, 1,8 kg ağırlık.
  • Günlük konfor: 3 kademeli arkadan aydınlatmalı klavye, güç tuşu üzerinde parmak izi okuyucu, gürültü engelleyici 720p kamera ve Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlör. Online derslerde kamera ve ses tarafı da hazır.
  • Bağlantı: 2 adet USB 3.2 Type-A, 15W'a kadar şarj destekli tam fonksiyonlu 1 adet USB 3.2 Type-C, HDMI, 802.11ax (Wi-Fi 6) ve Bluetooth 5.2.

Hangi Casper Nirvana S100 konfigürasyonu öğrenciye uygun?

casper.com.tr'deki örnek konfigürasyonlar (FreeDOS):

  • Core 5 210H / 8GB / 1TB SSD: 39.091 TL
  • Core 5 210H / 12GB / 500GB SSD: 40.320 TL
  • Core 5 210H / 16GB / 1TB SSD: 45.433 TL

Bütçe önceliğinse 8GB'lık giriş konfigürasyonuyla başlayıp RAM'i sonradan artırabilirsin. Aynı anda çok sekme, sunum ve proje dosyası açık tutacaksan 16GB'lık seçenek daha rahat bir başlangıç noktası.

Casper Nirvana S100'ün iki RAM yuvası ve 64GB desteği, 4-5 yıllık öğrencilik planına yükseltme payı bırakıyor

Casper Nirvana S100'ün iki RAM yuvası ve 64GB desteği, 4-5 yıllık öğrencilik planına yükseltme payı bırakıyor

4-5 yıl götürecek öğrenci laptopu: Casper Nirvana S100'ün yükseltme payı ne kadar?

4-5 yıl kullanılacak bir öğrenci laptopunda asıl soru, bugünkü donanım yarın yetmediğinde ne yapacağın. Casper Nirvana S100 bu soruya iki SODIMM RAM yuvası ve 64GB'a kadar DDR5 bellek desteğiyle cevap veriyor: 8GB ya da 16GB ile başlayıp ihtiyaç arttıkça belleği büyütebilirsin.

Uzun vadeli kullanım için S100'ün sunduğu üç şey

  • Yükseltilebilir bellek: 2 adet SODIMM yuvası, en fazla 64GB DDR5. Birinci sınıfta not alma ve ödev için seçtiğin bellek, son sınıfta bitirme projesinde ya da daha ağır programlarda dar gelirse yükseltme yolu açık.
  • Hızlı depolama: PCIe 4.0 M.2 SSD seçeneklerinde okuma hızı 5000 MB/s'den başlıyor, 2TB seçenekte 6400 MB/s'ye çıkıyor. Ders notları, proje dosyaları ve fotoğraflar için 500GB, 1TB ve 2TB alternatifleri var.
  • Daha büyük batarya: 54,72 Wh (3 hücre) batarya, X100'ün 45,60 Wh bataryasına göre yaklaşık %20 daha yüksek kapasiteye sahip. Kutudan 65W adaptörle çıkıyor.

Casper'a göre S100'ün alüminyum kasası hem dayanıklılığa hem de yoğun işlemlerde ısının dağılmasına katkı sağlıyor; bu da yıllarca çantaya girip çıkacak bir bilgisayar için önemli bir detay.

Garanti tarafında ne bekleyebilirsin?

Casper Nirvana S100 ve X100'ün teknik özelliklerinde garanti süresi 24 ay olarak geçiyor. 4-5 yıllık plan yapıyorsan ilk iki yılın garanti kapsamında olduğunu, sonraki yıllar için RAM ve depolama yükseltmesini kendi bütçene göre planlaman gerektiğini hesaba kat.

Casper Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı ve yansıma azaltan ekranıyla okul ile yurt arasında taşınacak bir öğrenci laptopu

Casper Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı ve yansıma azaltan ekranıyla okul ile yurt arasında taşınacak bir öğrenci laptopu

Okulda ve yurtta kullanılacak hafif laptop: Casper Nirvana X100 kimin için?

Casper Nirvana X100, gün boyu çantada taşınacak; sınıfta, kütüphanede ve yurt odasında kullanılacak hafif bir öğrenci bilgisayarı arayanlar için tasarlanmış. 1,5 kg ağırlığıyla S100'den 300 gram (yaklaşık %17) daha hafif. Casper'ın kendi SSS'sinde de X100, ders çalışmak, ofis uygulamalarını kullanmak ve multimedya izlemek isteyenlere yönelik bir model olarak tanımlanıyor.

Casper Nirvana X100'de öne çıkanlar

  • Yeni nesil işlemci: Intel Core Series 3 ailesinden Core 5 320 ve Core 7 350 seçenekleri. Entegre NPU birimi uyumlu uygulamalarda yapay zekâ görevlerini destekliyor, Microsoft Copilot desteği de var.
  • Ekran: 15,6 inç FHD IPS, 250 nit, Anti-Glare. Yansıma azaltan yüzey, pencere kenarında ya da ışıklı sınıfta uzun süre bakarken daha konforlu bir görüntü sunuyor.
  • 180 derece açılan menteşe: Grup ödevinde ekranı masaya yatırıp arkadaşlarınla aynı içeriğe bakabilirsin.
  • Ethernet portu (RJ45): S100'ün teknik tablosunda yer almayan kablolu internet girişi, yurtta Wi-Fi zayıf kaldığında işini kolaylaştırır.
  • Dayanıklılık testleri: Casper'ın paylaştığı bilgilere göre X100, 60°C ve -20°C'de 4'er saat çalışır durumda ve tozlu ortam testlerinden geçirilmiş.
  • Diğer: Dolby Audio destekli 2x2W hoparlör, gürültü engelleyici 720p kamera, 2 adet USB 3.2 Type-A, 10W'a kadar şarj destekli tam fonksiyonlu USB 3.2 Type-C, HDMI ve 802.11ax (Wi-Fi 6).

Casper Nirvana X100'ün fiyatı ve dikkat edilecek nokta

X100, Core 5 320 / 8GB / 500GB SSD / FreeDOS konfigürasyonuyla 40.989 TL'den başlıyor; Core 5 320 / 16GB / 1TB versiyonu 49.618 TL. Bilmen gereken nokta şu: X100'de tek RAM yuvası var ve en fazla 32GB destekliyor. Yükseltmek istediğinde mevcut modülü daha yüksek kapasiteli bir modülle değiştirmen gerekiyor. 4-5 yıl düşünüyorsan başlangıçta 16GB'lık konfigürasyonu seçmek seni daha az uğraştırır.

Oyun mu, ödev mi, taşınabilirlik mi? Casper Nirvana S100 ve X100'ü öğrenci ihtiyacına göre eşleştirdik

Oyun mu, ödev mi, taşınabilirlik mi? Casper Nirvana S100 ve X100'ü öğrenci ihtiyacına göre eşleştirdik

Hem oyun hem ödev için uygun fiyatlı laptop: Casper Nirvana S100 mü, X100 mü?

Hem oyun oynayıp hem ödev yapacağın uygun fiyatlı bir laptop arıyorsan önce beklentini netleştirmen gerekiyor: Casper Nirvana S100 ve Casper Nirvana X100'ün ikisinde de dahili ekran kartı var. Bu iki model ders, proje, ofis ve multimedya odaklı. Yeni nesil oyunları yüksek grafik ayarlarında oynamak istiyorsan ayrı ekran kartlı bir gaming laptopa bakman gerekir; Casper'da bu iş için Excalibur serisi bulunuyor.

Film, dizi ve günlük eğlence tarafında S100'ün avantajı 16 inç, 16:10 ve 300 nit ekranı; X100 ise taşınabilirlik, yansıma azaltan ekran ve kablolu internet girişiyle öne çıkıyor.

Senin durumuna göre hangi Casper Nirvana?

  • 'Bütçem kısıtlı, en uygun fiyatlısı olsun': Casper Nirvana S100 (36.955 TL'den başlıyor).
  • '4-5 yıl kullanacağım, sonradan RAM ekleyebileyim': Casper Nirvana S100 (2 yuva, 64GB'a kadar).
  • 'Her gün kampüs ile yurt arasında taşıyacağım': Casper Nirvana X100 (1,5 kg).
  • 'Yurtta Wi-Fi zayıf, kablolu internet lazım': Casper Nirvana X100 (Ethernet portu).
  • 'Ödev yazarken ve film izlerken geniş ekran isterim': Casper Nirvana S100 (16 inç, 16:10, 300 nit).
  • 'Gece loş ışıkta ödev yazıyorum': Casper Nirvana S100 (aydınlatmalı klavye; X100'ün teknik tablosunda bu özellik geçmiyor).
  • 'Aynı RAM ve SSD'de en ucuzu hangisi?': 8GB / 1TB konfigürasyonda S100 39.091 TL, X100 43.012 TL; X100 yaklaşık %10 daha pahalı.

Aşağıdaki tabloda iki modeli casper.com.tr'deki teknik verilerle yan yana görebilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Öğrenciyim, bütçem 25-30 bin TL. Casper Nirvana S100 veya X100 alabilir miyim?

Cevap: 26 Ekim 2026 itibarıyla casper.com.tr'de Casper Nirvana S100 36.955 TL'den, Casper Nirvana X100 40.989 TL'den başlıyor; yani iki model de 25-30 bin TL aralığının üstünde. 30 bin TL'lik üst sınıra en yakın seçenek S100 ve aradaki fark 6.955 TL. Bütçeni biraz esnetebiliyorsan S100'ün giriş konfigürasyonlarına bakmaya değer. Sitede indirimli fiyatlar da uygulandığı için fiyatları takip etmek işine yarar: S100 şu an 38.495 TL yerine 36.955 TL'den listeleniyor.

Soru: Öğrenciler için en iyi Casper bilgisayar hangisi?

Cevap: Cevap önceliğine göre değişiyor. Uygun fiyat, geniş ekran ve uzun vadeli RAM yükseltmesi önceliğinse Casper Nirvana S100; hafiflik, kablolu internet girişi ve yansıma azaltan ekran önceliğinse Casper Nirvana X100 öne çıkıyor. Yoğun oyun hedefin varsa ikisi de dahili ekran kartlı olduğu için ayrı ekran kartlı bir model düşünmen gerekir.

Soru: Casper Nirvana S100 ve X100'ün RAM'i sonradan yükseltilebilir mi?

Cevap: Evet, iki modelde de bellek anakarta sabit değil. Casper Nirvana S100'de 2 adet SODIMM yuvası var ve 64GB'a kadar DDR5 destekliyor. Casper Nirvana X100'de ise tek SODIMM yuvası var ve en fazla 32GB destekliyor; bu yüzden X100'de kapasite artırmak için mevcut modülü daha yüksek kapasiteli uyumlu bir modülle değiştirmek gerekiyor. Casper, uygun parça ve montaj için yetkili servisten bilgi alınmasını öneriyor.

Soru: Fiyatlarda geçen FreeDOS ne demek, Windows ayrıca mı alınmalı?

Cevap: Casper'ın ürün sayfalarında FreeDOS seçeneği 'işletim sistemi bulunmamaktadır' diye açıklanıyor. Bu yazıdaki örnek fiyatların çoğu FreeDOS konfigürasyonlara ait. Casper Nirvana S100 ve X100'ün Windows 11 Home ve Windows 11 Pro'lu seçenekleri de var ve fiyatları farklı; örneğin S100'ün Core i7 13620H / 16GB / 500GB / Windows 11 Home konfigürasyonu 49.252 TL.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Yeni ve yüksek grafikli oyunları oynamak isteyenler: Casper Nirvana S100 ve X100'ün ikisinde de dahili ekran kartı var. Önceliğin oyunsa Casper'ın ayrı ekran kartlı Excalibur gaming serisine bakman daha doğru olur.
  • 25-30 bin TL'yi kesin sınır olarak koyanlar: İki modelin de başlangıç fiyatı bu aralığın üstünde; S100 için 30 bin TL'nin 6.955 TL üzerinde bir bütçe gerekiyor.
  • Her gram önemli diyenler için S100: Casper Nirvana S100, 1,8 kg ile X100'den 300 gram daha ağır. Her gün uzun yol yürüyerek taşıyacaksan bu fark hissedilebilir.
  • Uzun vadede çok RAM isteyenler için X100: Casper Nirvana X100'ün tek bellek yuvası ve 32GB sınırı var; S100'ün 2 yuvası ve 64GB desteğiyle kıyaslandığında yükseltme payı daha dar.
  • Parlak ortamda çalışan ve aydınlatmalı klavye isteyenler için X100: X100'ün ekranı 250 nit (S100'de 300 nit). Teknik tablosunda klavye aydınlatması ve parmak izi okuyucu yer almıyor, kasası PC-ABS; S100'de ise üçü de (aydınlatmalı klavye, parmak izi, alüminyum kasa) var.

Sonuç: Kısıtlı Bütçeli Öğrenci Hangi Casper Nirvana Laptopu Seçmeli?

  • En uygun fiyat ve uzun ömür arıyorsan Casper Nirvana S100: 36.955 TL'den başlayan fiyat, 16 inç 16:10 ekran, H serisi işlemci seçenekleri, 2 RAM yuvası ve 64GB desteği, 54,72 Wh batarya.
  • Hafiflik ve okul-yurt arası taşınabilirlik arıyorsan Casper Nirvana X100: 40.989 TL'den başlayan fiyat, 1,5 kg ağırlık, Anti-Glare ekran, Ethernet portu ve Intel Core Series 3 işlemci.
  • 4-5 yıl kullanacaksan: S100'de 8GB ile başlayıp RAM'i sonradan artırabilirsin; X100'de başlangıçta 16GB'lık konfigürasyonu seçmek seni daha az uğraştırır.
  • Oyun önceliğinse: İki model de dahili ekran kartlı; ders, proje ve günlük kullanım için düşünülmüş.
  • 25-30 bin TL bütçen varsa: İki modelin başlangıç fiyatı da bu aralığın üstünde; en yakın seçenek S100.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.

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