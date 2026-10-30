"Bütçem Kısıtlı Ama İşim Görülsün" Diyenlere Ekonomik Öğrenci Bilgisayarı Tavsiyeleri
Kısıtlı bütçeyle ders, proje ve biraz eğlenceyi aynı makinede toplamak isteyen öğrenciler için Casper Nirvana S100 ve Casper Nirvana X100'ü fiyat, taşınabilirlik ve uzun vadeli kullanım açısından masaya yatırdık.
Son Güncelleme: 26 Ekim 2026
Uygun fiyatlı bir öğrenci bilgisayarı arıyorsan Casper'ın Nirvana serisinde iki güçlü aday var: 36.955 TL'den başlayan Casper Nirvana S100 ve 40.989 TL'den başlayan Casper Nirvana X100. S100; 16 inç ekranı, Intel H serisi işlemci seçenekleri, iki RAM yuvası ve 64GB'a kadar bellek desteğiyle ödev, proje ve 4-5 yıllık kullanım planı yapanlar için daha mantıklı seçim. X100 ise 1,5 kg ağırlığı, Ethernet portu ve yansıma azaltan Anti-Glare ekranıyla okul ile yurt arasında her gün çanta taşıyanlara hitap ediyor. İki modelde de dahili ekran kartı var; yani ders, ofis ve multimedya odaklılar, yüksek grafik isteyen oyunlar için tasarlanmış gaming laptoplar değiller. 25-30 bin TL bütçen varsa bilmen gereken şu: casper.com.tr'deki güncel başlangıç fiyatları bu aralığın üstünde ve sınıra en yakın seçenek Casper Nirvana S100.
Casper Nirvana S100, 36.955 TL'den başlayan fiyatı, 16 inç ekranı ve H serisi işlemcisiyle kısıtlı bütçeli öğrencinin ilk durağı
Casper Nirvana S100'ün iki RAM yuvası ve 64GB desteği, 4-5 yıllık öğrencilik planına yükseltme payı bırakıyor
Casper Nirvana X100, 1,5 kg ağırlığı ve yansıma azaltan ekranıyla okul ile yurt arasında taşınacak bir öğrenci laptopu
Oyun mu, ödev mi, taşınabilirlik mi? Casper Nirvana S100 ve X100'ü öğrenci ihtiyacına göre eşleştirdik
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Öğrenciyim, bütçem 25-30 bin TL. Casper Nirvana S100 veya X100 alabilir miyim?
Cevap: 26 Ekim 2026 itibarıyla casper.com.tr'de Casper Nirvana S100 36.955 TL'den, Casper Nirvana X100 40.989 TL'den başlıyor; yani iki model de 25-30 bin TL aralığının üstünde. 30 bin TL'lik üst sınıra en yakın seçenek S100 ve aradaki fark 6.955 TL. Bütçeni biraz esnetebiliyorsan S100'ün giriş konfigürasyonlarına bakmaya değer. Sitede indirimli fiyatlar da uygulandığı için fiyatları takip etmek işine yarar: S100 şu an 38.495 TL yerine 36.955 TL'den listeleniyor.
Soru: Öğrenciler için en iyi Casper bilgisayar hangisi?
Cevap: Cevap önceliğine göre değişiyor. Uygun fiyat, geniş ekran ve uzun vadeli RAM yükseltmesi önceliğinse Casper Nirvana S100; hafiflik, kablolu internet girişi ve yansıma azaltan ekran önceliğinse Casper Nirvana X100 öne çıkıyor. Yoğun oyun hedefin varsa ikisi de dahili ekran kartlı olduğu için ayrı ekran kartlı bir model düşünmen gerekir.
Soru: Casper Nirvana S100 ve X100'ün RAM'i sonradan yükseltilebilir mi?
Cevap: Evet, iki modelde de bellek anakarta sabit değil. Casper Nirvana S100'de 2 adet SODIMM yuvası var ve 64GB'a kadar DDR5 destekliyor. Casper Nirvana X100'de ise tek SODIMM yuvası var ve en fazla 32GB destekliyor; bu yüzden X100'de kapasite artırmak için mevcut modülü daha yüksek kapasiteli uyumlu bir modülle değiştirmek gerekiyor. Casper, uygun parça ve montaj için yetkili servisten bilgi alınmasını öneriyor.
Soru: Fiyatlarda geçen FreeDOS ne demek, Windows ayrıca mı alınmalı?
Cevap: Casper'ın ürün sayfalarında FreeDOS seçeneği 'işletim sistemi bulunmamaktadır' diye açıklanıyor. Bu yazıdaki örnek fiyatların çoğu FreeDOS konfigürasyonlara ait. Casper Nirvana S100 ve X100'ün Windows 11 Home ve Windows 11 Pro'lu seçenekleri de var ve fiyatları farklı; örneğin S100'ün Core i7 13620H / 16GB / 500GB / Windows 11 Home konfigürasyonu 49.252 TL.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Yeni ve yüksek grafikli oyunları oynamak isteyenler: Casper Nirvana S100 ve X100'ün ikisinde de dahili ekran kartı var. Önceliğin oyunsa Casper'ın ayrı ekran kartlı Excalibur gaming serisine bakman daha doğru olur.
- 25-30 bin TL'yi kesin sınır olarak koyanlar: İki modelin de başlangıç fiyatı bu aralığın üstünde; S100 için 30 bin TL'nin 6.955 TL üzerinde bir bütçe gerekiyor.
- Her gram önemli diyenler için S100: Casper Nirvana S100, 1,8 kg ile X100'den 300 gram daha ağır. Her gün uzun yol yürüyerek taşıyacaksan bu fark hissedilebilir.
- Uzun vadede çok RAM isteyenler için X100: Casper Nirvana X100'ün tek bellek yuvası ve 32GB sınırı var; S100'ün 2 yuvası ve 64GB desteğiyle kıyaslandığında yükseltme payı daha dar.
- Parlak ortamda çalışan ve aydınlatmalı klavye isteyenler için X100: X100'ün ekranı 250 nit (S100'de 300 nit). Teknik tablosunda klavye aydınlatması ve parmak izi okuyucu yer almıyor, kasası PC-ABS; S100'de ise üçü de (aydınlatmalı klavye, parmak izi, alüminyum kasa) var.
Sonuç: Kısıtlı Bütçeli Öğrenci Hangi Casper Nirvana Laptopu Seçmeli?
- En uygun fiyat ve uzun ömür arıyorsan Casper Nirvana S100: 36.955 TL'den başlayan fiyat, 16 inç 16:10 ekran, H serisi işlemci seçenekleri, 2 RAM yuvası ve 64GB desteği, 54,72 Wh batarya.
- Hafiflik ve okul-yurt arası taşınabilirlik arıyorsan Casper Nirvana X100: 40.989 TL'den başlayan fiyat, 1,5 kg ağırlık, Anti-Glare ekran, Ethernet portu ve Intel Core Series 3 işlemci.
- 4-5 yıl kullanacaksan: S100'de 8GB ile başlayıp RAM'i sonradan artırabilirsin; X100'de başlangıçta 16GB'lık konfigürasyonu seçmek seni daha az uğraştırır.
- Oyun önceliğinse: İki model de dahili ekran kartlı; ders, proje ve günlük kullanım için düşünülmüş.
- 25-30 bin TL bütçen varsa: İki modelin başlangıç fiyatı da bu aralığın üstünde; en yakın seçenek S100.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.
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