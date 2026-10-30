Yere Düşen Yiyeceği Hemen Alıp Yiyenler Dikkat: '5 Saniye' Kuralına Bilimsel Açıklama
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Yere düşen bir lokmayı beş saniye dolmadan kapıp yemek birçoğumuzun ortak inancı. Yiyeceğimizin, beş saniye içinde zarar görmediğini düşünüyoruz. Fakat bu düşünce, bilim insanlarından kötü not aldı.
Popular Science'ın konuştuğu uzmanlara göre bakterilerin yiyeceğe geçmesi için beş saniye beklemeye gerek yok. Yiyeceklerin bulaşması, temas anında başlayabiliyor. Riski belirleyen ise süreden çok yiyeceğin ne kadar ıslak olduğu ve düştüğü zemin.
Islak ve yapışkan yiyecekler sünger gibi kir topluyor
Bakterinin bulaşması için bir saniye bile yetiyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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