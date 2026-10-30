Yere Düşen Yiyeceği Hemen Alıp Yiyenler Dikkat: '5 Saniye' Kuralına Bilimsel Açıklama

Gıda güvenliği alanında çalışan Gillson Sciences'ın operasyon direktörü Erin Thane, soruya net bir cevap veriyor: '5 saniye kuralı'nın hiçbir doğruluk payı yok. Thane'e göre yere düşen yiyeceğin ne kadar mikrop taşıyacağını kronometre değil, koşullar belirliyor.

En riskli grup ıslak, nemli ya da yapışkan yiyecekler. Reçelli bir dilim ekmek ya da ağızdan kayan bir sakız, zeminle temas ettiği anda sünger gibi kir ve mikrop topluyor. Kuru bir kraker ise görece daha az şey alıyor.

Zemin de hesabı değiştiriyor. Halı, beklenenin aksine fayans gibi pürüzsüz yüzeylere göre yiyeceğe daha az bakteri aktarıyor.